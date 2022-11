Rafaela, por debajo de lo esperado

Llega a su fin este viernes, en todo el territorio nacional, el operativo de vacunación para la rubéola, sarampión, poliomielitis y paperas. Dentro del territorio santafesino, el plan se puso en marcha el pasado 2 de octubre a partir de reportes de brotes de rubéola y sarampión que se registraron en Brasil y Estados Unidos durante los últimos tiempos. La campaña estuvo destinada a niños y niñas de 13 meses hasta 4 años, 11 meses y 29 días. De esta forma, las personas de esa edad tuvieron que aplicarse una dosis de las vacunas SALK y Triple Viral en todos los efectores de salud de la provincia de Santa Fe.

En cuanto a los números de la situación de la inoculación en Santa Fe, con información actualizada al día 9 de noviembre de este 2022 y a los que tuvo acceso este Diario, da cuenta que la población total a vacunar en la "bota" fue de 174.521 ciudadanos, de los cuáles fueron vacunados 114.404, lo que representa un avance del 65.6%. Y en relación a la cobertura por departamento, edad, vacuna y personas vacunadas con ambas dosis (triple viral e IPV), el departamento Castellanos tuvo un avance del 86%, siendo vacunados 7.742 personas de un total de 8.691. Solamente el departamento Garay superó el 100% de la vacunación, mientras que el resto osciló entre el 50% (Rosario) y el 94% (San Justo).

Teniendo en cuenta estos datos, la vacunación en la zona fue más que aceptable y se cumplió con las expectativas, pero no así en Rafaela, ya que hubo una baja adhesión a esta campaña nacional. Aunque no se brindaron mayores certezas ni estadísticas finales, y más allá de que la intención era vacunar a unos 5 mil chicos en la ciudad, los números no fueron los esperados. "Rafaela viene haciendo un esfuerzo para llegar a lo que se pretende, pero estamos por debajo de lo esperado. Y las enfermeras están buscando a los niños que faltan vacunarse", le comentó ayer a LA OPINION la directora del vacunatorio del Hospital Dr. Jaime Ferré, Luciana Díaz. No obstante, preocupada por esta situación, ya que asistían alrededor de 15 niños por día en algunos momentos y en otros no más de 2 o 3, la profesional de la salud invitó y volvió a recordarle a los padres "a cumplir con su responsabilidad. Las vacunas son gratuitas y obligatorias, hay una ley que enmarca esta vacunación. Las madres tienen derecho a pedir permiso en sus lugares de trabajo para llevar a vacunar a sus hijos", aclarando que no se necesita turno ni orden médica. "Esta campaña que se está desarrollando en todo el país, y que finaliza este viernes, se hace cada cuatro años y busca mantener el estado de erradicación de enfermedades tan terribles como el sarampión y la poliomielitis", precisó la directora del vacunatorio local, quien sostuvo que por este motivo es necesario que los niños se acerquen para completar los carnets de vacunación. "Les pedimos a todas las familias que nos ayuden, que revisen los carnets, que vengan a consultar", agregó. De la misma manera, instó a que se revise el calendario de vacunación de niños de otras edades para que también estén cubiertos con todas las dosis necesarias, como la vacuna de los cinco años o la segunda dosis contra el HPV para niños de 11 años.



DESCENSO DE LA VACUNACIÓN

De acuerdo al último informe que se dio a conocer el pasado 27 de octubre, durante la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), a 17 días del cierre de la campaña, 1,4 millones de chicas y chicos aún no habían recibido, en la Argentina, las dosis de las vacunas triple viral e inactivada antipoliomielítica, gratuitas, obligatorias y adicionales a las del calendario nacional, que son necesarias para sostener la prevención de estas enfermedades en el país. En la ocasión, los ministros también manifestaron su preocupación por el avance, que hasta ese día había alcanzado el 36,7% de cobertura, cuando la meta esperada para todo el país para el mismo lapso es de 77%. El objetivo final es llegar al 95% o más de la población objetivo.