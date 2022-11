Maluma tiene 10 Porsche

Luego de dar un show para miles de personas en la Argentina, Maluma recibió el auto que estaba esperando: un Porsche 911 Turbo S Exclusive Series, una verdadera joya alemana, de la que se fabricaron apenas 500 unidades para todo el mundo.

No se sabe exactamente cuánto lo pagó, pero medios colombianos aseguran que la cifra final se acercó a los 300 mil dólares. En el mercado argentino, donde estos autos están castigados por impuestos muy elevados, se comercializó un solo ejemplar por 650 mil dólares.

Maluma mostró el instante exacto en el que recibió el auto y les habló a sus seguidores: “Por favor, miren ese culito. Parceros, los sueños sí se hacen realidad. Esto no es para que digan ‘este marica tiene’, sino para que se motiven a trabajar duro porque nada es regalado. Ustedes también pueden. Si yo pude, ustedes también”.

En diálogo con la revista norteamericana Robb Report, Maluma reconoció que está creando su propia colección Porsche.

“El primer Porsche que conseguí fue un Boxster, cuando tenía 19 años. Y luego obtuve una Ferrari, y me encanta Ferrari, y obtuve otra Ferrari antigua, una Mondial de los años 80. Pero para ser honesto, no cambiaría Porsche, porque es una marca con la que me siento muy conectado. En este momento tenemos como nueve Porsches”.

Uno de los modelos favoritos de su colección es el Boxster, que cuesta cerca de 165 mil dólares y tiene un motor de 350 caballos de potencia. Con él, puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 4,9 segundos.

Además, tiene un Porsche 911 GT3 RS verde, un Porsche 718 Cayman GT4 verde, un Porsche 911 GT3 amarillo y un Porsche 911 993 negro, entre otros ejemplares de la famosa marca alemana.

La nueva joya de su cochera es un 911 Turbo S Exclusive Series. Se trata de una serie limitada de 500 unidades que Porsche lanzó en 2017. Rinde 607 caballos de potencia, 27 más que la versión 911 Turbo S “convencional”. De éste también se distingue por el diseño, la calidad de los materiales y otros detalles.

El motor de este ejemplar es un 3.8 litros biturbo con el que Maluma podrá acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,9 segundos y de 0 a 200 kilómetros por hora en 9,6 segundos. La velocidad máxima de este deportivo es de 330 kilómetros por hora.

El nuevo auto del colombiano tiene llantas de 20 pulgadas pintadas en negro, partes de la carrocería de fibra de carbono (capot, techo y faldones laterales). También lleva un alerón trasero exclusivo, tomas de aire de fibra de carbono y sistema de escape doble de acero inoxidable en negro. (TN Autos)