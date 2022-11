¿Cavani se queda sin Mundial?

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El delantero de la Selección uruguaya Edinson Cavani arrastra una lesión desde octubre que lo imposibilitó de jugar para el Valencia de Gennaro Gattuso, quien afirmó que el atacante "tiene el tobillo muy hinchado" lo cual aumenta la preocupación charrúa a 11 días del comienzo del Mundial de Qatar 2022.

Las molestias para Edinson Cavani aparecieron a finales de octubre cuando tuvo que ser reemplazado a los 17 minutos del partido en el que el Valencia se enfrentó al Barcelona.

El propio delantero fue el que pidió ser sustituido después de sentarse en el campo de juego y tomarse el tobillo derecho, justamente una zona en la que ya ha tenido problemas.

Cabe recordar que el 15 de octubre, cuando marcó dos goles ante Elche, también tuvo que salir durante el entretiempo por un inconveniente físico en ese mismo lugar.

El entrenador del conjunto "Ché" habló sobre esta situación y declaró: "Edi en estos últimos cinco o seis días ha hecho de todo para poder jugar pero el tobillo está muy hinchado y tiene dolor.

Ha mostrado una gran disponibilidad pero no puede entrenarse".

"La última resonancia se la hizo hace unas semanas y el tobillo está mejor que cuando vino pero cuando le golpean le molesta. Pero está mejor que cuando le fichamos. Tiene que trabajar pero a él le gusta. No estoy pensando en todo negativo, espero que juegue un gran Mundial y que no le moleste el tobillo", añadió el director técnico italiano.

La selección de Uruguay comenzará la búsqueda de su tercera Copa del Mundo el próximo jueves 24 de Noviembre cuando se mida con Corea del Sur en el Estadio Ciudad de la Educación por el Grupo H que completan Portugal y Ghana.