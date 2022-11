El oficialismo insiste con la designación de Doñate

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El interbloque de senadores nacionales del Frente de Todos anunció que insistirá con la designación de Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura, más allá del fallo adverso de la Corte Suprema de Justicia.

Así lo anunciaron en conferencia de prensa en el Senado, donde reiteraron que la decisión del máximo tribunal es "política" y "anticonstitucional".

Sucede que el próximo 21 de noviembre se debe renovar la integración del Consejo de la Magistratura y el oficialismo no hará caso a lo dicho por la Corte, que este martes falló en contra de la integración de Doñate, beneficiando a Luis Juez.

"Es un fallo insólito. Es inaplicable por cuanto sólo tendrá vigencia durante una semana (hasta el 21 de noviembre próximo). Es insólito porque el presidente de la Corte Suprema es, a la vez, presidente del Consejo de la Magistratura. Es decir, es juez y parte", aseguró la mendocina Anabel Fernández Sagasti.

Y enfatizó: "Acá está en juego la República. El presidente de la Corte se está extralimitando en las facultades que le confiere la Constitución Nacional inmiscuyéndose en las decisiones políticas del Senado con el único propósito de conformar un Consejo de la Magistratura que se ajuste a sus intereses".

El máximo tribunal del país se expresó sobre una queja de Juez, luego de que el bloque de senadores del Frente de Todos se dividiera meses atrás para poder quedarse con tres de los cuatro espacios que tiene el Senado.

Para el nuevo período que arranca en menos de dos semanas, Unidad Ciudadana -uno de los dos que quedó tras la división- volverá a presentar a Doñate.

La senadora nacional Juliana Di Tullio criticó el fallo de la Corte y advirtió que su presidente, Horacio Rosatti, "va por la sumatoria del poder público" y pidió "tener mucho cuidado con lo que está haciendo" el máximo tribunal.

"Los senadores tenemos la facultad de armar y desarmar los bloques como nos parezca. Lo más gracioso es que se lo atribuye a (la vicepresidenta) Cristina (Kirchner), que no tiene ninguna facultad para impedir a ningún senador armar los bloques como quiere. Sólo se lo comunican a ella", sostuvo la bonaerense.

En declaraciones radiales, la dirigente oficialista se quejó de que "sólo se actúa rápido cuando Rosatti tiene alguna apetencia" y consideró que se trató de "un fallo político que viola la Constitución".



GRACIELA OCAÑA

La diputada Graciela Ocaña, el PRO, destacó el último fallo de la Corte Suprema de Justicia, que desplazó del Consejo de la Magistratura al senador oficialista Martín Doñate y ordenó su reemplazo por Luis Juez, criticando al kirchnerismo por su rechazo a la medida.

"Qué van a judicializar, si la última instancia de la Justicia en Argentina ya lo determinó", marcó.

"El fallo de la Corte prueba que hubo falsedad ideológica por parte de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y queremos que la causa penal avance", sostuvo.

Y agregó: "Tanto Juez como yo, aparte de esta presentación administrativa, hicimos una denuncia penal. Acá se falsearon las fechas y hubo una serie de delitos penales".

En abril, la vicepresidenta Cristina Kirchner había dividido en dos el bloque oficialista en el Senado para ganarle a Juntos por el Cambio una bancada en el nuevo Consejo de la Magistratura, el cual por decisión de la Corte pasó de 13 a 20 miembros; logrando así que el Gobierno ostentara en la Cámara Alta tanto la mayoría como la segunda minoría.

Sin embargo, la maniobra de la vicepresidenta fue denegada por la Corte, que ratificó que la segunda minoría era el PRO, que decidió otorgarle el último representante del Senado en el Consejo de la Magistratura a Luis Juez.

El legislador cordobés había presentado el amparo contra Cristina Kirchner, del que participó Ocaña. La medida, en cambio, produjo un fuerte rechazo por parte del Frente de Todos.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que el oficialismo desconozca el fallo y ocurra algo como el caso del procurador Eduardo Sosa en la provincia de Santa Cruz, la legisladora del PRO afirmó que "Argentina no es Santa Cruz y hoy el Senado de la Nación ha recuperado el prestigio, entonces no pueden no acatar".