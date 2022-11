Balearon el hospital donde está el intendente de San Francisco

SAN FRANCISCO, 10. - El hospital en el que permanece internado el intendente de la cordobesa ciudad de San Francisco, Damián Bernarte, fue baleado en las últimas horas por dos personas que iban en una moto y que luego huyeron hacia la localidad de Frontera, en nuestro departamento Castellanos.

Se trata del Hospital Iturraspe de San Francisco y el fiscal Oscar Gieco de esa ciudad investigaba si el hecho tiene vinculación con el ataque que sufrió Bernarte el domingo último a la madrugada o no, aunque ya estaría descartado que no.

En declaraciones a la prensa local, el comisario y jefe de la departamental San Justo, Cristian Gómez, confirmó que el hecho ocurrió en inmediaciones del centro de salud donde dos hombres que iban en una moto dispararon hacia las paredes del lugar.

"Estamos trabajando en la investigación, hay registros fílmicos de domos de la seguridad de San Francisco y del propio hospital", detalló Gómez y comentó que en el lugar también había un grupo de personas que "manifestaron ser conocidos del intendente".

Además, el comisario confirmó que los atacantes se dieron a la fuga hacia la ciudad de Frontera.



ODONTÓLOGO

DETENIDO

Por el hecho en el que el intendente fue baleado se encuentra detenido el odontólogo Carlos Lucato quien está imputado por dispararle a Bernarte, y quien negó la acusación en su contra ante el fiscal del caso.

Bernarte fue gravemente herido en el abdomen el pasado domingo a la salida de un festejo por el Día del Bancario. El hecho ocurrió alrededor de las 2:30 cuando en las inmediaciones del Superdomo, en Vélez Sarsfield y 25 de Mayo, de San Francisco, Bernarte se disponía a subir a su camioneta y ahí fue abordado por un hombre que le realizó un disparo en el abdomen y se escapó.

Horas más tarde, la Policía detuvo como principal sospechoso a un joven de 27 años, Renato Lucato, y horas más tarde aprehendieron a su padre, Carlos Lucato, esposo de una empleada municipal.

Lucato padre continúa detenido, mientras que su hijo fue liberado, aunque sigue vinculado a la causa.



¿UNA INFIDELIDAD?

Las sospechas apuntan a que el ataque se produjo por un asunto personal, ya que a la fiesta a la que fue el intendente, también habría concurrido la esposa del ahora detenido. Algunas versiones periodísticas van más allá aún y hablan de una supuesta infidelidad de la esposa de Lucato con el intendente baleado, publicó el portal de Todo Noticias.

Trascendió que son varias las pruebas en contra de Lucato: una de ellas es que quedó el registro en las cámaras del lugar donde ocurrió el hecho en el que se lo puede ver llegar unas dos horas y media antes del ataque; otra es que estuvo rondando el vehículo del intendente; y también se pudo observar el auto del acusado cuando se va del lugar después del ataque. (NA)



DETIENEN EN FRONTERA

AL TIRADOR DEL HOSPITAL

Información surgida de San Francisco, concretamente de El Periódico, daba cuenta al caer la tarde de ayer que, tras diversos procedimientos policiales en Frontera, detuvieron a un peligroso joven como el presunto autor del ataque a tiros en el Hospital Iturraspe.

De acuerdo al citado medio, después de tres allanamientos en la jornada de ayer, la Policía de San Francisco detuvo en Frontera a uno de los sospechosos de haber efectuado al menos cinco disparos en la noche del pasado martes en el acceso a los consultorios y el internado del Hospital sanfrancisqueño.

El operativo policial se realizó en calle 15 al 800 de Frontera, con un gran despliegue policial del que participaron agentes de Investigaciones de San Francisco, del Comando Radioeléctrico de Frontera y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la misma ciudad.

En el lugar detuvieron a un joven de 25 años con frondosos antecedentes y que está señalado como el presunto autor de los disparos que milagrosamente no impactaron contra dos personas que se encontraban en las afueras del Hospital Iturraspe.



DROGAS

Además en el mismo operativo la Policía secuestró una importante cantidad de drogas -800 gramos de cocaína, 400 envoltorios para la venta y marihuana-, dos armas de fuego calibres 22 y 38; y una motocicleta. Además, los agentes encontraron alrededor de 4 millones de pesos en efectivo.

Según consignó El Periódico, el detenido había salido en libertad de la cárcel poco tiempo atrás. En los allanamientos hubo otras dos personas detenidas, pero que según fuentes judiciales, no tendrían relación con el ataque al Hospital sino que estaría vinculados al secuestro de las drogas, por ello quedaron a disposición de la División Regional Operativa 5 (DRO 5- AIC Policía Antinarcóticos) de esta ciudad de Rafaela.



UNA PELEA

ENTRE BANDAS

La principal hipótesis que manejan los investigadores de la balacera al Hospital, es que los atacantes habrían efectuado los disparos en el marco de una disputa entre bandas, ya que en la sala de terapia intensiva se encontraría internado un joven con el cual existiría una rivalidad.

En esas circunstancias, los malvivientes habrían confundido a dos amigos del intendente internado con familiares y allegados del joven con quien mantienen la disputa, a quienes creen que pretendían disparar.

Está descartado a nivel policial y judicial cualquier vínculo entre este ataque y el intento de asesinato del intendente, el pasado domingo, hecho por el que está detenido el odontólogo Carlos Lucato. Por estas horas, la Policía busca también a un supuesto cómplice del detenido.