No se detiene la caída de reservas del Central

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El dólar blue cerró ayer a $292 en la punta vendedora y los tipos de cambio financieros operaron dispares, mientras que el Banco Central volvió a vender reservas, según los principales indicadores del mercado cambiario.

El Banco Central (BCRA) se desprendió de otros US$ 80 millones y en el mes acumula ventas por alrededor de US$ 618 millones.

Las ventas de dólares por parte de la autoridad monetaria convirtieron a noviembre en el segundo mes con más fuerte reducción de reservas en lo que va del año.

El dólar paralelo lleva casi tres meses consecutivos de calma cambiaria y generando menos rentabilidad que los plazos fijos por las altas tasas de interés.

Tras la jornada la brecha cambiaria del paralelo con el tipo de cambio oficial mayorista se ubica en 82,3%.

El dólar sin los impuestos subió hasta los $167,13 según el promedio de las cotizaciones en los bancos de la plaza local, en tanto que en el Banco Nación cotizó sin cambios a $166.

El ahorro o dólar solidario, que incluye la carga impositiva trepó 59 centavos y cotizó a $275,76, mientras que el turista o tarjeta avanzó 63 centavos a $292,48 y ya cotiza por encima del paralelo.

El nuevo dólar Qatar subió 72 centavos y cotiza a $334,26, unos 47 pesos por encima del dólar paralelo.

El dólar mayorista, que regula el BCRA, aumentó 75 centavos y se vendió a $160,12, con un operado en el segmento de contado de US$ 403,083 millones.