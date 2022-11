Rafaela fue sede del debate sobre la futura ley de defensa del consumidor

El Gobierno de la provincia, a través de la Dirección de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor de la Secretaría de Comercio Interior y Servicios del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, propició este martes una jornada de trabajo en el Colegio de Abogados de Rafaela denominada "La protección integral de derechos en la futura Ley de Defensa del Consumidor", la que se encuentra en elaboración por parte del Poder Ejecutivo Provincial, a partir de la Comisión de Redacción que ya culminó su primera instancia de trabajo.

La misma fue encabezada por el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, y la directora provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, María Betania Albrecht y contó con la presencia de la presidenta del Colegio de Abogados de la 5° Circunscripción Judicial de Rafaela, Mabel Eusebio, entre otras autoridades locales.

Al respecto, Aviano destacó: “un procedimiento que explique cómo se deben resolver todos los reclamos de los consumidores vuelve todo más sencillo, para ellos mismos y para los proveedores y para el Estado, que es quien tiene que mediar entre las partes. Hoy, al no tener esa Ley, hay plazos que se extienden por mucha litigiosidad, es decir que se opta por llevar a la justicia, y la Ley plantea esos plazos también; además, los trámites son gratuitos”. “Básicamente, la Ley promueve la celeridad, los plazos cortos, resolución anticipada de conflictos; que en el ámbito de la Secretaría de Comercio Interior podamos lograr los acuerdos, evitar ir a Tribunales y, si se va, que el procedimiento sea bien establecido y detallado. Esto es para hacerle más sencilla la vida a la gente y que cuando vayan a una oficina municipal o comunal del consumidor o a una asociación de defensa del consumidor o a las oficinas provinciales encuentren las respuestas lo más rápido posible, que hoy la obtienen pero no con la rapidez que deseamos”, agregó.

Asimismo, sostuvo: “Con la actividad en Rafaela cerramos una serie de debates que llevamos adelante en Venado Tuerto, Reconquista, Santa Fe y Rosario. También lo hicimos con las asociaciones de consumidores, los legisladores y esperamos que la ley que llegue a la Legislatura pueda ser una ley que pueda saldar esa deuda, resolver con rapidez los problemas y tener el mayor consenso. Hubo iniciativas que no lo lograron, hoy estamos ante un código de unos 200 artículos que nos dicen cómo prevenir estos conflictos, cómo resolverlos en la instancia del trámite administrativo o en el caso de la justicia”.

Por su parte, Albrecht manifestó: “Estamos en las últimas instancias de diálogo y debate recolectando las opiniones sobre este proyecto que, como autoridad de aplicación desde la Secretaría de Comercio Interior y la Dirección de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, venimos trabajando. También lo hacemos en el marco del programa Santa Fe Más Justicia, dentro de la comisión que se armó para ello, para que en breve se eleve a la Legislatura este Proyecto que es tan necesario y urgente”. “Como provincia no tenemos algo esencial que es la normativa que nos de las herramientas concretas y reales para llevar a la práctica de manera aún más eficiente de la que se trabaja estos derechos que están garantizados en la Constitución Nacional y en su Ley N°24.240, que es ya del año 1993; somos una de las dos últimas provincias que no tiene norma, por lo que es un gran desafío que el gobernador Omar Perotti cuando asumió su gestión consideró como un punto muy importante. Además, traerá la descentralización de facultades y funciones a nivel territorial, ya que una provincia tan grande y diversa como la nuestra no puede concentrar estas competencias y necesitamos descentralizarlas”, concluyó la funcionaria.