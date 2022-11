Los sectores industrial y comercial trabajan a la par del municipio por el cuidado del ambiente

Con un salón colmado de representantes de más de 50 empresas e instituciones locales, el Municipio entregó los reconocimientos de sellos del programa Instituciones Sustentables a organizaciones comprometidas con el cuidado del ambiente. El evento, que se llevó a cabo en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, contó con la presencia del Intendente Luis Castellano, la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; el subsecretario de Servicios y Transporte, Franco Sanmartino; miembros del Consejo Ambiental, presidentas de las cooperativas de recicladores urbanos, y representantes de instituciones locales.

En dicho encuentro, Luis Castellano, mencionó que “en la ciudad estamos llevando adelante un trabajo de transformación desde hace varios años y queremos agradecerles a las empresas por sumarse a lo que nosotros consideramos una política de Estado que tiene que ver con el cuidado del ambiente. Este es un momento en donde el cambio climático ya no es una amenaza, sino es una realidad palpable y concreta que la sufrimos día a día”. “Sabemos que no tenemos alternativas, sobre todo en una ciudad con una matriz productiva como la de Rafaela. Necesitamos sí o sí trabajar cada vez más y en forma más potente sobre esto de manera conjunta. Las empresas son parte de una cadena que empieza justamente en la separación en origen y que termina en nuestro Complejo Ambiental; donde más de 70 familias trabajan todos los días en el proceso de reciclado, separación y venta de todo lo que se obtiene. Tenemos que seguir fortaleciendo este proceso. Es una cadena de muchos eslabones que hay que hacer funcionar todos los días para para seguir avanzando en esta ciudad que queremos tanto. Es el desafío ambiental que tenemos”; manifestó el Intendente.

Además, destacó que “tenemos el orgullo de haber sido invitados a la Cumbre de Cambio Climático que se hace en Egipto. Con el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones, Rafaela ha sido una de las ciudades seleccionadas para participar. No solamente para mostrar lo que hacemos, de lo cual ustedes son parte, sino también para poder buscar financiamiento para todo lo que nos queda por hacer, que es mucho. Como, por ejemplo, el desafío de tener nuestro Parque Regional Metropolitano, no únicamente como espacio recreativo, sino también a nivel de pulmón ambiental para la Rafaela de los próximos 100 años que les queremos dejar a nuestros hijos”; finalizó.

A su turno, María Paz Caruso destacó que “esta actividad se da en el marco del programa Instituciones Sustentables, una iniciativa que desde el año 2018 llevamos adelante y que consiste en poder promover la conciencia ambiental y la adhesión a distintas acciones por parte del sector comercial e industrial. Hoy hicimos un reconocimiento que pautamos en tres niveles, según el grado de compromiso que tiene cada una de estas organizaciones”. “Formar parte del programa implica que nosotros los visitemos, hagamos auditorías, que las empresas hagan un plan de mejora, que se sumen a la recolección diferenciada y que firmen convenios con las cooperativas de recicladoras urbanas. Todo esto nos ayuda a tener una ciudad más sustentable, no solamente en materia gestión de residuos, sino también en otros aspectos como el verde urbano, la movilidad sustentable y las energías renovables. Como vemos, un gran compromiso con alrededor de 50 organizaciones presentes, pero también el desafío de poder sumar cada vez más empresas e instituciones a este programa”; cerró la Secretaria.



RECONOCIMIENTO

Durante la jornada, el Ecólogo Urbano, Alejandro Jurado, realizó una charla dirigida a los presentes titulada “Recuperar y restaurar, para acelerar la transición hacia una economía más circular, inclusiva y regenerativa”. La misma trató sobre la importancia del camino de transformación al triple impacto. Luego se expusieron los grados de compromiso y niveles de adhesión del programa, que determinaba el color de sello para cada empresa y se realizó la entrega de diplomas y certificaciones correspondientes.



SELLOS

Las empresas premiadas están adheridas formalmente al programa Instituciones Sustentables. El Sello Blanco representa el Nivel 1. El mismo contempla a empresas o instituciones que participan de alguna recolección especial de residuos del Municipio y cumplen la normativa vigente de los residuos sólidos urbanos. El Sello Azul representa el Nivel 2. Contempla a empresas o instituciones que además presentan un plan de mejoras de acuerdo a las recomendaciones del IDSR y/o firma de convenios o acuerdos contribuyendo con la economía circular y/o la generación de empleo verde. Finalmente, el Sello Verde representa el Nivel 3. El mismo contempla a empresas o instituciones que, considerando todo lo anterior, sostienen el nivel de adhesión mediante el envío de un informe bianual de resultados y nuevas acciones. Además, a aquellas que tienen interés en promover acciones que fomenten la movilidad sustentable, el verde urbano y/o el uso de energías renovables.



PREMIACIÓN

Recibieron Sellos Verdes: Amiun S.A., Austin Powder S.A., Basso, Carlos Andretich, Conecta, Cormorán S.A., Cracket, Chanuvy, Inelpa, Jit Lubricación, Limansky S.A., Marengo S.A., Municipalidad de Rafaela, Nueva Mutual, Pyme Rural, Rafaela Alimentos S.A., Remonda Castro, Saputo, Sodecar S.A., Sucesores De Alfredo Williner S.A., Vitolen S.A., VMC y Wiltel. Recibieron Sellos Azules: Acerma, Andreani, Banco de Santa Fe S.A., CABL Asociados, Casa Delma S.R.L., Círculo de la Prensa, Club 9 De Julio, Corralón El Cedro S.R.L., Estudios Rivarossa, Faben S.A., Flaming, Grana S.R.L., Grupo Cortassa, H.B. Maquinarias S.A., Hipermercado Libertad S.A., La Bastarda, Mahle, Motor Parts, Seom, Sumak, Unraf y Mercofrio S.A. Recibieron Sellos Blancos: CAF 30, Cilfren S.A., ETMA S.A., Food Solution SH, Looping S.A., Muriel S.A., Plasgom S.A., RG Frenos y la Terminal de Ómnibus de Rafaela. Además, se entregaron certificados de reconocimiento a Paseo del Centro y Papel Técnica por contribuir con la economía circular y la sustentabilidad en la ciudad. También a la Cooperativa Esperanza Limitada, Cooperativa Frente para el Trabajo y Cooperativa 3R por su labor diaria en la recuperación de materiales.



TESTIMONIOS

Edith Suarez, de Conecta Ambiente Consultora, contó que “este premio representa para nosotros un reconocimiento por toda la labor que venimos desarrollando en nuestra área de gestión ambiental, para poner un broche de oro y también poder compartir el trabajo que hacemos con los emprendedores de la ciudad de Rafaela”. Por su parte, Leonardo Vogt, de la empresa Austin Powder dijo que “desde que arrancó el programa en 2018, nos sumamos a la iniciativa porque la verdad es muy valiosa. A partir de ahí fuimos trabajando en conjunto con el Municipio en todo lo que es la implementación del sistema de acciones y mejoras. Venimos acompañando este proceso de la ciudad, esta forma de hacer bien las cosas porque creemos que el cuidado del ambiente es importante”. El Estado local agradece a todas las instituciones que participaron y fueron parte del trabajo de este año. Para más información sobre el programa, dirigirse a: [email protected] - (03492) 504579.