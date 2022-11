Desconcierto por la fecha de finalización de las clases

La fecha de finalización de clases sigue siendo un gran interrogante en muchos establecimientos educativos de la provincia de Santa Fe; tanto públicos, como privados. Las dudas también se trasladan a las familias, con padres, madres y alumnos que aún no saben cuándo finalizará el ciclo lectivo. El gobierno volvió a ratificar como fecha el 23 de diciembre. Sin embargo, los gremios relativizan la decisión.

SADOP puso en duda llegar hasta esa fecha con el dictado de clases y que dependerá de cada institución; AMSAFE pidió discutir cuestiones pedagógicas "para priorizar la promoción de nuestros estudiantes" y advirtió que hasta la fecha no hay ninguna resolución ministerial planteando la extensión del calendario escolar.

Víctor Debloc, secretario de Educación de Santa Fe, recordó que la ministra de Educación "fue muy clara con que el calendario escolar se extendería hasta el 23 de diciembre; mes en el cual se deberían fortalecer aprendizajes para todos los estudiantes de escuelas, tanto de gestión privadas como estatal". "No es al parecer de cada una; sino que es en función de los objetivos que hay que fortalecer", manifestó en declaraciones a la emisora LT 10. Recordó los días de clases perdidos por el conflicto docente y habló de "garantizarle a los estudiantes los procedimientos de fortalecimiento de aprendizaje".

Consultado sobre los gremios docentes que ponen en duda extender el ciclo lectivo hasta el 23 de diciembre, afirmó: "El calendario escolar no lo determina cada escuela, se establece por una resolución ministerial".

Rodrigo Alonso, secretario General de AMSAFE recordó en diálogo con UNO Santa Fe que "lo que se firmó en la paritaria es una propuesta del gobierno de extender el ciclo lectivo hasta el 23 de diciembre". Reconoció que la finalización de clases "es una potestad del gobierno y lo podría haber puesto en la paritaria o no; el calendario escolar lo fija el gobierno de la provincia. Explicó que "actualmente hay un calendario escolar que está en vigencia. Si el gobierno lo quiere modificar, lo puede hacer. Tiene que salir la normativa, cosa que todavía no sucedió". Alonso comentó que extender las clases hasta el 23 de diciembre no afectaría los derechos de los trabajadores, ya que los docentes trabajan hasta el 31 diciembre; pero alertó que esa decisión implica "una discusión pedagógica".

En ese sentido, continuó: "La discusión no es finalizar el 23 de diciembre. La discusión es de qué manera los docentes reorganizamos los contenidos, las unidades didácticas, los planes anuales; para priorizar la promoción de nuestros estudiantes. Es algo que estamos haciendo, siempre lo hacemos. Lo hicimos el año pasado cuando había burbujas, el anterior con la pandemia. Es una característica que tenemos los docentes de poder organizar nuestro trabajo escolar de acuerdo a nuestro grupo de alumnos". Y apuntó: "Lo del 23 de diciembre son declaraciones de la ministra de educación que todavía no está plasmado por lo menos en ninguna resolución".

Consultado sobre si aguardan por dicha resolución ministerial o si creen que es inviable llegar a esa fecha, respondió: "Los docentes lo único que estamos pensando de qué manera podemos garantizar el derecho social a la educación de nuestros estudiantes. Estamos haciendo todo lo posible para poder mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es nuestro objetivo".