Multinacionales advierten por paralizaciones

El nuevo Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), implementado por el Gobierno nacional a mediados de octubre, continúa generando repercusiones y la preocupación de los sectores productivos está latente.

Desde AFAT, entidad que agrupa a las empresas multinacionales (como por ejemplo New Holland, Case o John Deere), señalaron que a partir de la puesta en vigencia del sistema mencionado, “hubo impactos directos en la fabricación de máquinas y la provisión de servicios de mantenimiento y reparación de equipos que están en actividad”. Al respecto, el director Ejecutivo de la entidad, Leandro Brito, expresó al programa radial ADN Rural: “hasta que esta situación no se normalice, la fabricación y asistencia de máquinas va a estar afectada”.

Cabe remarcar que la semana pasada se conoció que el Grupo CNH había paralizado momentáneamente la producción de su planta en Ferreyra (Cba.), a raíz de los problemas que surgieron por la falta de insumos.

El escenario es común para muchas compañías, de distintos rubros. Varias fábricas nucleadas en AFAT están complicadas por no poder importar componentes o insumos claves. En el caso de la maquinaria agrícola, Brito admite que ya hubo empresas que han suspendido la actividad de algunas líneas de producción, afectando en forma directa a los empleados.

Y advirtió: “también coloca en la posibilidad cierta que otras fábricas tengan que seguir el mismo camino. Dios quiera que no, estamos trabajando fuertemente para solucionar esos problemas”.