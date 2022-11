Las ventas de maquinaria agrícola tuvieron un duro revés y las proyecciones preocupan

La División de Maquinaria Agrícola la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) confirmó una caída importante de los patentamientos de maquinaria agrícola durante el mes de octubre. De todas maneras, a raíz del primer semestre, el acumulado del año alcanzó las 6.666 unidades, que representa un incremento interanual del 32,1%

Según se conoció, en el décimo mes del año se patentaron 595 unidades, un 20,8% menos que la cifra registrada en el mismo período de 2021. “Se va definiendo el año, y estos dos últimos meses que restan nos hacen suponer que la industria cerrará un año positivo, pero mucho más cerca del promedio de los últimos años y no con un crecimiento tan marcado como parecía en el primer semestre”, señalaron desde la entidad.

A la hora de enumerar las causas del momento que afronta el sector, ACARA le apuntó a los diversos problemas que atraviesa la economía argentina: “las restricciones en insumos y productos importados y la suba de tasas le pusieron un freno a la inversión en bienes de capital como la maquinaria agrícola”. Y, teniendo en cuenta el escenario climático, reconocieron que todavía quedan por delante dos meses “donde pueden pasar muchas cosas”.



TODOS LOS SEGMENTOS

En lo que respecta a cosechadoras, se patentaron 51 cosechadoras, registrándose una suba del 4,1% con respecto al mes de septiembre. Sin embargo, hubo una baja del 42,7 % si la comparación es interanual (octubre 2021). “En participación de mercado, no hay cambios, John Deere lidera con 46 % seguido por Case con 24 % y New Holland con 18 %”, destacó ACARA.

En el caso de los tractores, se patentaron 490 unidades y se produjo una baja del 17,9 % respecto a septiembre. En la comparación interanual también se evidenció una caída del 17,2%, ya que en octubre de 2021 se habían registrado 592 unidades. En tanto, el share de mercado se mantiene: John Deere lidera con el 33 %, lo sigue Pauny con 20 % y New Holland se despega un poco de Case, con 16 % sobre los 14 % de esta última.

Por su parte, en el rubro pulverizadoras, se patentaron 54 unidades en octubre. Se trata de una baja del 15,6 % comparado contra las 64 unidades de septiembre. También se registra una caída interanual del 22,9%. “Pla se recuperó de un bajo septiembre, pero Metalfor tuvo una fuerte caída, a la inversa de lo ocurrido el mes anterior. El mercado tiene a PLA con el 35 % siendo líder, secundado por Metalfor con 26 %, mientras que Caimán se mantiene con el 15 %, pero se le acerca Jacto que viene con un segundo semestre mejor que el primero”, describió ACARA.