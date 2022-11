Sufre el agro: los pronósticos climáticos confirman que hay “Niña” para rato

La cátedra de Climatología y Fenología Agrícolas de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) indicó que la campaña 2022/2023 en Argentina transcurre en un escenario de sequía severa en gran parte de la región productiva de secano. En efecto, las lluvias del último mes no alcanzaron a compensar el déficit de agua en los suelos, que continúa agravándose, particularmente en la zona agrícola núcleo.

Por esa razón, la producción triguera sería un 26% menor que el promedio de las últimas cinco campañas. “En cuanto al pronóstico de El Niño-Oscilación del Sur, hay un 84% de probabilidades de que las condiciones de La Niña prosigan hasta enero de 2023, y que disminuyan a menos del 50% recién a partir de febrero”, de acuerdo a un informe escrito por el Ing. Agr. Pablo Roset.

Según Adela Veliz, docente de Climatología y Fenología Agrícolas en la FAUBA, mientras que en octubre se registraron abundantes lluvias en el extremo norte de la Mesopotamia, el resto del país presentó déficits y solo en la última semana de octubre ocurrieron precipitaciones en el centro-oeste de Buenos Aires y en el sudeste de Córdoba. No obstante, esas lluvias resultaron insuficientes para recomponer el estado de las reservas de agua en el suelo en la mayor parte de la región productiva de secano. En consecuencia, se acentúa el desecamiento de los perfiles.

“Las condiciones de sequía severa afectan a la zona núcleo, especialmente el noroeste de Buenos Aires y en el sur de Santa Fe, y se extienden hacia el sudoeste de Entre Ríos, el norte de Buenos Aires y el oeste de Córdoba y San Luis. Mientras tanto, el centro y el sur de Buenos Aires presentan condiciones de sequía moderada”, afirmó la docente.

Por su parte, Liliana Spescha, coautora del informe junto con Adela Veliz, María Elena Fernández Long y Gastón Sosa (docentes de la misma cátedra) analizó las condiciones de sequía en esta campaña están afectando a los cultivos extensivos. “Las estimaciones privadas dan cuenta nuevamente de una caída en la producción triguera, que estaría un 26% por debajo del promedio de las últimas cinco campañas”, dijo y añadió que se deben sumar los sucesivos eventos de heladas tardías registrados en octubre, que afectaron a los frutales en el Alto Valle del Río Negro y a los viñedos en Mendoza.



UN FENÓMENO QUE NO CESA

Fernández Long comentó que a mediados de octubre, el International Research Institute for Climate and Society difundió su pronóstico para el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur, en el que anuncia una probabilidad del 84% de que las condiciones de La Niña continúen durante el trimestre noviembre, diciembre y enero. Las mismas disminuirían a menos del 50% recién a partir del mes de febrero.

María Elena también resumió los contenidos del pronóstico trimestral que elaboran —en el ámbito del Servicio Meteorológico Nacional— distintos organismos oficiales, incluyendo la cátedra de Climatología y Fenología Agrícolas de la FAUBA. “Para el trimestre noviembre, diciembre y enero, las precipitaciones serán inferiores a las normales en gran parte del territorio nacional, salvo en el noroeste y en Cuyo, donde se prevé que sean normales”.

Para concluir, Fernández Long indicó que las temperaturas medias se mantendrían por encima de los valores normales desde el centro del país hasta la Patagonia.



¿SE VIENEN LAS LLUVIAS?

El último informe del Instituto de Clima y Agua, indicó que se espera para hoy y mañana, sobre el centro y norte del país, abundante nubosidad con vientos moderados del sector noreste que rotarán al este y tiempo caluroso e inestable.

Hay probabilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad sobre el NOA, NEA (norte y oeste), Cuyo y región Pampeana (sobre todo en el centro-oeste y en menor medida sobre el este). Algunas podrían ser localmente intensas con abundante caída de agua, ráfagas y/o ocasional caída de granizo especialmente sobre Mendoza, San Luis, La Pampa y Bs. As. (oeste).

Este jueves, el centro y norte de la Patagonia se verían bajo la influencia de un sistema de bajas presiones. Se prevé vientos moderados a fuertes del sector sudoeste que rotarán al sur y cielos cubiertos. Hay probabilidad de lluvias y lloviznas acompañadas por ráfagas.

Durante este período se recomienda el seguimiento de pronósticos y alertas emitidos por el SMN.



EL MERCADO LO SIENTE

La situación climática pesa fuerte en el mercado local. Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, explica que “nadie quiere vender” con tantas dudas productivas y el mercado se desprende al alza.

“Si bien Brasil viene muy bien climáticamente, en Argentina no sólo tenemos seca sino también heladas. Esto ya causó estragos en el trigo (que de 20 pasó a 13 mill.tt.), atrasó la siembra de maíz de primera con dudas sobre sus rindes y en la soja está demorando la siembra. Todas las expectativas de están puestas en que se atrase la siembra de soja para evitar el clima seco que se prevé en el corto plazo, y que tengamos mucho maíz tardío, que también podría estar más a salvo que el de primera del clima seco”, reconoce Romano.