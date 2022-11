Cómo le fue al primer congreso ganadero de ROSGAN

Profesionales de primera línea, presidentes de entidades, especialistas y oradores del mejor nivel estuvieron presentes este lunes y martes en el Primer Congreso Federal Ganadero que se realizó de forma presencial y por streaming en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Una agenda de temas de actualizado interés, que incluyó temas técnicos, políticos, sociales y económicos, relacionados directamente a la actividad ganadera. Fue inaugurado por el presidente de Rosgan, Walter Tombolini, y el presidente de la Bolsa de Rosairo, Miguel Simioni, quienes en nombre de todo el mercado integrado por sus 12 consignatarios, dieron la bienvenida a un centenar de asistentes presenciales. He aquí quizás el punto flojo de este primer congreso, pero dado el poco tiempo que transcurrió desde que la entidad decidió lanzarlo, hace un mes aproximadamente y la cantidad de eventos que este año se agolparon en estos dos últimos meses, hizo que la concurrencia no fuera la que mereció este programa.

Pero además de quienes viajaron a Rosario, se transmitió en vivo por streaming donde más de 1.000 personas se conectaron para conocer de cerca lo que ocupa a este sector tan fuerte de la economía argentina.

Fueron dos días completos con 39 oradores que se subieron al escenario para compartir su conocimiento en distintas áreas. Entre los temas que se abordaron, se destacaron la importancia de la ganadería en la estructura económica del país, los mercados internacionales, el consumo interno, las dificultades financieras de Argentina con pronósticos acerca de lo que vendrá con la clara disertación del economista Salvador Distéfano. Hubo espacio para los mercados ganaderos, con las novedades del MAG en Cañuelas y un párrafo especial para los debates ambientales, la huella de carbono, y la posición de la ganadería de nuestro país a nivel mundial.

Para quienes siguen las tendencias de consumo, el IPCVA explicó cuál es el marketing de la carne en tiempos de redes sociales y ciberactivistas que malinforman a la sociedad. Es un desafío de la cadena, pensar en cómo comunicar con efectividad datos positivos sobre el consumo, contrarrestando la mala prensa que el movimiento vegano hace de la carne.



LOS MERCADOS DE FUTURO

Un capítulo especial mereció la propuesta de Rosgan, el ROFEX y MAV, sobre reflotar la idea de ir hacia un mercado de futuros en la hacienda. Como una herramienta de financiamiento y previsibilidad en el negocio para los ganaderos y los compradores; las posibilidades reales de colocación de los futuros de terneros y novillos, para lo cual tanto el presidente del MAV, Alberto Curado, como el presidente del Matba-Rofex, Andrés Ponte, destacaron las virtudes de avanzar en ese sentido, en un contexto de crisis y volatilidad.

Una de las charlas con mayor repercusión fue la que protagonizaron los titulares de las asociaciones de las cuatro razas más destacadas de Argentina: Angus, Hereford, Braford, Brangus. Hablaron no solamente como productores, sino como gestores de las razas que desarrollan la genética para lograr la mejor carne del mundo. Como mensaje, dijeron que ya no alcanza con decir que tenemos la mejor carne del mundo, también hay que mostrar cómo se llega a ese nivel de calidad.

Otro panel muy interesante fue el de las nuevas tecnologías y startups, el equipo de Innovación de la Bolsa de Comercio de Rosario eligió cuatro casos de nuevas empresas disruptivas que proponen soluciones tecnológicas para minimizar errores y ganar en eficiencia productiva de la mano de las nuevas tecnologías. Sin dudas, el nuevo paradigma de esta década.

Entre todo este programa, se destaca nuevamente la enorme organización de un evento que para el próximo año, seguramente demandará esfuerzos extra para convocar a más cantidad de público. Como dijo el director del mercado, Raúl Milano: “La sensación del deber cumplido, la certeza de haber aportado un profundo conocimiento de los temas que ocupan al sector ganadero de Argentina es lo que nos dejó este primer Congreso”.