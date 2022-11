Los contrastes de un ciclo agrícola errático

Ante la realidad ambiental y en particular la disponibilidad de agua útil en los perfiles de los suelos, el productor continúa analizando si "siembra o no siembra" la soja de primera. El trigo reporta resultados variables y los maíces tempranos dan pena.

La semana que desde el comienzo contó con estabilidad climática, días soleados, temperaturas medias diarias variables en ascenso, que llegaron a máximas de 34 ºC, buen tiempo, nubosidad parcial a total durante un par de jornadas, sin precipitaciones y con importantes vientos de dirección sur – norte o norte – sur, condición que se mantuvo hasta el final del período.

Ante la realidad ambiental y en particular la disponibilidad de agua útil en los perfiles de los suelos, como consecuencia de las erráticas y variables precipitaciones, el productor continuó analizando el gran interrogante "siembra o no siembra", de la soja temprana.

En el relevamiento y monitoreo semanal se observó un tibio inicio de la implantación, comenzó así el ciclo de la oleaginosa, tarea que solo se realizó en lotes que disponían de humedad para la germinación y siempre a la espera de futuras lluvias.

Se estimó una intención de siembra de 1.000.000 ha, un incremento del 6% con respecto a lo sembrado en la campaña anterior, que fue de 945.000 ha. Hasta la fecha se concretó el proceso en un 15 a un 17% de lo estipulado, con un retraso de 28 a 30%, o sea, unas 300.000 ha no logradas.

Mientras tanto, según reporta la Bolsa de Comercio de Santa Fe, se observan escenas contrastantes como en lotes de rastrojo de soja tardía, algún proceso de siembra de soja temprana, en el sureste del departamento Castellanos. En los distintos departamentos del SEA, se observó a los trigales con realidades dispares, según los eventos acaecidos, precipitaciones irregulares, bajas temperaturas, heladas, fuertes vientos y gran amplitud térmica.

En el departamento Las Colonias, hay lotes de muy buena maduración de trigo, mientras que otros en General Obligado, por su estado regular, el productor decidió interrumpir su ciclo y confeccionar rollos para consumo animal, algo que no sucedía en campañas anteriores.

EN nuestro departamento, los lotes de trigo, en pleno proceso de maduración, muy buena espiga y grano, no son la constante en la observación.

El proceso de cosecha del trigo avanza muy lento desde el norte santafesino, como consecuencia de las condiciones de elevada humedad ambiente, provocada por las precipitaciones de la semana anterior. Los rendimientos continuaron siendo muy variables y reflejaron la realidad ambiental que recorrió el ciclo, etapas fenológicas afectadas y zona geográfica. A medida que avanzó la recolección y se ingresó a nuevas áreas, centrales del SEA, se obtuvo un incremento de los rendimientos promedios. Hasta la fecha los mínimos alcanzaron los 7 y 14 qq/ha, con valores máximos puntuales que lograron los 42 qq/ha, en la zona de San Justo. Pero hasta el momento, el promedio general en los lotes cosechados va de 18 a 22 qq/ha, lo cual en campos alquilados, incluso propios, no permite obtener resultados económicos positivos.



LOS MAÍCES, LOS MÁS CASTIGADOS

Las condiciones ambientales enunciadas, el acentuado déficit hídrico y las heladas tardías, destrozaron los pocos maíces de primera. EL impacto del clima es letal para este delicado cultivo, que evidenció relevantes síntomas, con amarillamiento de hojas, enrollado o acartuchamiento, según el estado fenológico de cada uno de los lotes y una planta general con poco desarrollo vegetativo.