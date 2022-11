HUGENTOBLER. - El senador provincial Alcides Calvo estuvo presente en esta localidad para acompañar en el acto de conmemoración del centésimo trigésimo aniversario de la localidad, siendo recibido por su presidente comunal Luciano Milanesio. Estuvieron presentes también el subsecretario de Infraestructura Rural de la Provincia Matías Giorgetti, presidentes comunales de la región, autoridades educativas y policiales, además de vecinos de la comunidad.

El presidente comunal Luciano Milanesio dio la bienvenida a los presentes, manifestando que “nos da mucha alegría celebrar este aniversario, que da fe del esfuerzo y trabajo que las generaciones anteriores pusieron en esta comunidad, y que nos toca llevar en este presente de crecimiento, preparándonos para que su desarrollo sea sostenible en el futuro”.

Por su parte, el senador Calvo destacó que “gracias al trabajo y la gestión de Luciano y su equipo de trabajo, estamos pudiendo inaugurar importantes obras para transformar Hugentobler, las cuales fueron planificadas en la gestión del ex presidente comunal Heraldo Berra y que pudieron convertirse en realidad. Esto es parte de un compromiso del gobernador Omar Perotti con cada localidad de la provincia, sin importar su población, para garantizar una calidad de vida digna para todos los santafesinos y santafesinas a través de programas provinciales, como es el Plan Incluir ”.

En el marco de esta ocasión fueron inauguradas dos obras de gran importancia para dicha localidad, no solo por el aporte económico recibido, sino por la importancia para mejorar la calidad de vida de la población. En primer lugar, la puesta en valor del edificio comunal y salón parroquial a través del programa Argentina Hace del Gobierno Nacional con la ejecución de estacionamiento vehicular, luminarias en todo el predio, puente peatonal para la planta del agua potable, pintura y zinguería del edificio y capilla, lo que requirió una inversión de $3.023.584 aproximadamente.

Posteriormente, se inauguró el salón de usos múltiples comunal para actividades sociales y recreativas construido con un aporte de $2.466.319 del Plan Incluir del Gobierno Provincial, en conjunto con recursos propios de la Comuna, junto al salón de los ex presidentes comunales; cerrando los actos con un gran almuerzo de los 130 años del que participaron más de 300 personas, permitiendo encontrarse a ex y actuales residentes, que superan las 200 personas en esta colonia ubicada a unos 70 km al noroeste de Rafaela.