El TC se acomoda al Mundial

El Mundial de Fútbol en Qatar se disputará entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre, una fecha inédita en la historia de este evento. Es por eso que para no perder difusión ante semejante acontecimiento, la ACTC trabajó de antemano en la confección del calendario para evitar la superposición de fechas. De este modo, la única carrera que se disputará en pleno Mundial será la que defina al próximo campeón.

“Nos complicó la decisión de la FIFA porque teníamos armado el calendario desde hace 1 año y pico”, reconoció Fernando Miori –gerente general de la ACTC- en diálogo con SoloTC. El primer contratiempo surgió en el mes de agosto, cuando la FIFA decidió adelantar 1 día la ceremonia inaugural: será el domingo 20 de noviembre y no el lunes 21 como estaba pautado.

Esta modificación obligó a la dirigencia teceísta a reprogramar la penúltima fecha que se disputará en Toay. Así es que finalmente la actividad se desarrollará entre el viernes 18 (con entrenamientos y clasificación) y el sábado 19 (series y Final). De este modo, la categoría se aseguró los días y horarios para que las competencias formen parte de las grillas de TV. Aún resta definir si irán por TV Pública o DeporTV.

A partir de allí habrá un lapso de 20 días entre la disputa de la carrera en La Pampa y el comienzo de la actividad en El Villicum (San Juan), sede del Gran Premio Coronación que se llevará a cabo entre el sábado 10 y domingo 11 de diciembre. Para ese fin de semana, el fixture del Mundial tiene previsto la disputa de 2 partidos correspondientes a los cuartos de final: el primero a las 12:00 horas y el segundo a las 16:00. Pero el domingo no habrá ningún partido, por lo que la transmisión televisiva estará asegurada para ver en vivo y en directo la definición del próximo campeón de la “máxima”.