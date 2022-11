El control dominante

Si a peso nos referimos dentro de un gimnasio, todo da a entender la cantidad de kilos que podemos levantar, poner, sostener o impulsar. Luego, si a ese peso le sumamos la manera de levantarlo, o qué tipo de fuerza vamos a disponer, ese movimiento tendrá un nuevo rótulo o título en cómo efectuamos dicha tarea. Pero cuando tenemos una carga (peso / kilos) difícil de manejar, y necesitamos pulir la técnica ese peso se maniobrará de una manera controlada. En cambio, si el recurso del movimiento es bajo impulso, propulsión, volando la carga, ese mismo peso lo debemos dominar para aplicar toda agilidad o destreza al levantarla.

Dicho de otro modo, los ejercicios funcionales son técnicamente más controlados. Después podemos revertir esta afirmación utilizando otros tipos de fuerza o tempo. O sea, si tenemos una carga y la debemos levantar con control, va a imperar la forma en que reclutemos músculos en el recorrido, tal vez dividamos las fuerzas en dos tipos opuestos y bien marcados, como la fuerza excéntrica para sostener el peso, e inmediatamente buscar de la fuerza concéntrica para levantarlo. Esta descripción tiene un control absoluto del peso para controlar, a su vez, el movimiento y, por ende, su técnica. En cambio, cuando dominamos el peso, es cuando podemos hacer de él lo que queramos. Otra afirmación que merece su basamento: dominar es saber no solo que lo puedes levantar, sino la manera en que lo podemos efectuar, y las veces en que con seguridad vamos a hacerlo.

Control requiere ser controlado. Necesita saber si el peso es excesivo para usar el adecuado y la o las fuerzas s y controlar…, con tu mente cada detalle y cada instante del recorrido. Dominio es saber que podes con él y lo vas a intentar para superar tu propio récords o performance. Dominar es en cierta medida un peso para potencia. Controlar es no perder ni un solo detalle porque de lo contrario no lo vas a levantar. Utilicen esa diferencia y entenderán mejor las características del levantamiento.