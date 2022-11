En busca de una tregua se reunió Juntos por el Cambio

BUENOS AIRES, 9 (NA). - Los integrantes de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunieron ayer vía virtual para amortiguar la catarata de ruidos internos, luego de casi tres meses sin encuentros de todos los espacios.

De la cita por Zoom participaron los presidentes de los partidos Patricia Bullrich (PRO), Gerardo Morales (UCR), Maximiliano Ferraro (CC) y Miguel Ángel Pichetto (Peronismo Republicano); el ex mandatario Mauricio Macri; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; los senadores Luis Naidenoff, Humberto Schiavoni y Martín Lousteau; y los diputados María Eugenia Vidal, Mario Negri, Cristian Ritondo y Juan Manuel López, entre otros.

Los principales referentes de la alianza opositora se refirieron a las constantes tensiones internas que sobrevuelan a la coalición, por lo que volvieron a convocar a la unidad de cara a la pelea nacional que tendrá lugar el próximo año y para que la están anotados varios de los participantes del encuentro de ayer.

"Ratificamos la unidad de Juntos por el Cambio. Este no es el momento de discutir candidatos", resaltó Vidal en declaraciones al canal TN tras participar de la reunión de la Mesa Nacional y, más temprano, del desayuno exclusivo del PRO.

Fuentes consultadas por NA coincidieron en que se trató de un encuentro tranquilo en el que no se avanzó en profundidad sobre ningún tema, luego de casi tres meses sin este tipo de diálogo, ya que la última reunión la habían tenido el pasado 24 de agosto.

Sin embargo, se analizaron las reglas de juego para los distritos donde no hay primarias como Córdoba, donde el frente opositor quiere quedarse con la gobernación en 2023.

Además, acordaron que la presentación de los acuerdos programáticos quedará para el próximo año, ya que pronto empezará el Mundial de Qatar 2022 y la agenda política podría quedar en segundo plano para la sociedad argentina.