Continúan los eventos en ‘La Semana del Seven”

El próximo sábado 12 de noviembre tendrá lugar una nueva edición del Seven a Side de CRAR y desde el pasado lunes que la entidad rafaelina viene desarrollando diferentes eventos en lo que denominó ‘la semana del Seven’.



Primero, con una charla de prevención en adicciones para chicos de M-14 y M-15, que tuvo lugar en el club House. La misma estuvo a cargo del equipo multidisciplinario COA y DIAT, con las psicólogas Antonella Chiesa, Eliana Riberi y Cecilia Murillo. También estuvo presente Myriam Villafañe, secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad.



Anoche se llevó a cabo la inauguración de las luces de las canchas principales de rugby y hockey y este miércoles continuarán las actividades.



Este miércoles 9 de noviembre se desarrollará, en la Sede Centro (calle Bolivar) la charla sobre nutrición deportiva y merienda saludable para el Hockey Infantil. La misma estará a cargo de la Nutricionista Juliana Selvaggi y comenzará a las 18 hs.

En el Club House, a las 18.30 hs., habrá una charla de Principios de Juego para el Rugby Infantil con Andrés Sorisio, Director Deportivo del club, y Diego Acosta, Referente USR, como disertantes.



Jueves 10/11 - Actividad Rugby Juvenil M16, M17 y M19



“Charla Prevención de adicciones” A cargo de equipo multidisciplinario Coa y Diat



Psicólogas: Antonella Chiesa y Eliana Riberi. Comunicadora Social: Eliana Bertone.



Horario: 18 Hs. Lugar: Club House CRAR



Actividad Inferiores Hockey



“Partido de hockey inferiores vs plantel superior”



Horario: 19 Hs. Lugar: Cancha Hockey CRAR



Viernes 11/11 Recepción de delegaciones



Horario: 20 Hs. Lugar: Club House CRAR



Sábado 12/11 Día de Competencia



XLVII Edición Seven a Side



- Seven Juveniles (10 a 15 hs)

- Seven Rugby (15 a 24 hs.)

- Seven Hockey (15 a 24 hs.)



- Copa Santa Fe (6 partidos)



Horario: de 13 a 17 hs.