¡CRAR iluminó otra página de su historia!

¡Se hizo la luz en el CRAR! Fue una noche de emociones fuertes para todos los que componen el club de nuestra ciudad. Son de esas fechas que quedan en la historia. Como aquel 25 de abril de 1981… y tantos recuerdos que no se olvidan más en las generosas páginas del Círculo Rafaelino de Rugby, en sus 41 años.

Anoche, y en días previos a lo que será una nueva edición del tradicional y uno de los más antiguos torneos de Seven del interior del país, el Verde vivió una noche de magia, de luces. Con la inauguración oficial del sistema lumínico para sus canchas principales de Rugby y Hockey.

Un viejo anhelo que se hizo realidad. Nada fue fácil. Una obra grande, costosa, que marcó un hito en la historia del club rafaelino que apenas pasadas las 20.40 de la noche del martes, iluminó a la vera de la ruta 70, sus canchas.



Antes de dicha inauguración tuvo lugar una conferencia de prensa de la cual participaron Alberto Spota, presidente de CRAR, junto a María Elena Brown, capitana Plantel Superior de Hockey, Juan Nicolás Imvinkelried, capitán Plantel Superior de Rugby, acompañados por el Intendente de la ciudad, Arq. Luis Castellano.



La obra fue posible gracias a la colaboración de los socios de CRAR, de muchos de sus deportistas, y principalmente del convenio colaborativo entre el club y el Municipio. Y a la hora de destacar los agradecimientos, Sporta fue claro: “Tengo que agradecer a la Municipalidad por haber estado siempre presente para el Club, y por apoyarnos en lo que llevamos a cabo”.



“La Municipalidad estuvo al lado nuestro con un laburo muy importante, como es la parte técnica, que es muy valorable no solo desde lo económico, sino también desde lo profesional. El municipio cuenta con empleados que estuvieron siempre dispuestos a los reclamos o pedidos que uno les hacía”, agregó el directivo del Verde.



“Las obras que llevamos adelante no tienen que ser una finalización, sino un comienzo. Empezamos por el sintético. Hoy tenemos las luces y seguiremos por otra cosa. Siempre poniendo empeño en conseguir recursos”, sumó.



“Hoy logramos el apoyo de todos para lograr iluminar la cancha Nº1 de rugby, y que podamos realizar un Seven nocturno, que era un anhelo de mucho tiempo por parte del Club. Sabemos que la iluminación no es la óptima, pero es lo mejor que se puede dar. En nuestro deporte, uno nunca puede lograr la perfección, pero sí puede dar el cien por ciento de lo que uno tiene. Y en esta obra se dio el cien por ciento de lo que cada uno tiene”.



“A toda la Mesa Deportiva del Club le pido que lo disfrute, que valoren el logro, que sepan sacarle el jugo, que se diviertan y aprovechen a ir por más. Esto es un comienzo. Todo lo que hay hoy acá es para ir por más. Lo que logramos hoy acá es el reflejo de lo que significa ser un rafaelino de bien. Los rafaelinos tenemos ese espíritu de que no esperamos que las cosas nos vengan de arriba, sino que las gestionamos. Tenemos una idea, vamos, proponemos, molestamos, insistimos”, cerró Spota.



PALABRA DE CAPITANES



María Elena Brown, capitana del Primer equipo de Hockey, manifestó: “Estamos muy felices. Es un sueño que veníamos deseando desde hace mucho. Fue mucho el trabajo que hicimos. Todas las categorías trabajaban para esto. Así que estamos deseosas de poder aprovecharlo e impulsar mejor los entrenamientos buscando llegar lo más lejos posible”.



Por su parte, Juan Nicolás Imvinkelried, capitán del Plantel Superior de Rugby, contó: “Poder ver crecer al Club con algo que imaginamos y soñamos, es algo que nos inspira y nos lleva a redoblar los esfuerzos, tanto en lo deportivo, como en lo que tiene que ver con las obras. Se merecen su reconocimiento, no solo al esfuerzo que hacemos los jugadores, tanto de rugby como de hockey, sino también a Beto (Sporta), los dirigentes que tanto trabajan y empeño le ponen y a la familia que apoya al Club porque estas cosas se logran entre todos”, finalizó.



CONSTRUIR FUTURO



Al tomar la palabra, el intendente Luis Castellano, expresó: “No sé si todo el mundo sabe el tiempo que la Comisión Directiva le dedica y el amor que le pone a que lo que accede, sea posible. Seguramente que sí, y habrá otros que no. Pero yo soy testigo de varias gestiones, esfuerzos para que hoy el CRAR tenga lo que tiene”.



“Nosotros como municipio tenemos una obligación moral de acompañar. El deporte y la educación son dos grandes pilares que la sociedad puede tener para crecer y desarrollarse sana. Acá se respira espíritu de esfuerzo, sacrificio, superación”.



“El CRAR ha sido clave en el desarrollo del sector oeste de la ciudad. Hoy, la iluminación nos va a permitir extender las prácticas. Da la posibilidad de hacer un torneo que se puede jugar de noche, tener otros horarios y mejores tiempos para desarrollar las distintas actividades”.



Además, se refirió a una obra muy esperada: “Creo que si todo sale bien, el jueves estaremos abriendo los sobres de una obra muy importante para este sector de la ciudad. Se trata de las cuatro manos de lo que es la avenida de la ruta 70 y Santos Dumont, y el cruce con la Variante que tendrá además dos colectoras, una a cada lado, y una ciclovía; un viejo pedido y anhelo de los dirigentes del club para darle seguridad a tantos chicos y chicas que vienen todos los días. Con el apoyo político de nuestro Gobernador, vamos a poder tener esta obra en la ciudad”.



Castellano destacó la importancia de “seguir trabajando juntos y seguir siendo ese semillero de grandes talentos. Hoy tenemos dos Pumas, pero por qué no tener alguna de las chicas jugando en la Selección Nacional de Hockey”.



“Igualmente, lo más importante es la formación, la pertenencia y la amistad que no se olvidan jamás, y que uno las hace en los clubes. Debemos seguir construyendo esta comunidad tan maravillosa de la que estoy orgulloso. En Rafaela el futuro no se espera. El futuro se hace. Se construye todos los días. Y eso es lo que hace el Club todos los días”, concluyó el Intendente.



PARTICIPARON DEL ACTO



Estuvieron presentes también, la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio; integrantes de la Comisión Directiva del Club; deportistas, familiares y amigos de la institución deportiva.



Se hizo la luz en CRAR. Y es una gran noticia.