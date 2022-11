13 nuevos bomberos zapadores se suman a los cuarteles rafaelinos

El gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Seguridad, completó este martes la incorporación de 98 suboficiales de policías del escalafón técnico subescalafón bomberos, que prestarán servicio en distintas unidades operativas pertenecientes a la Dirección General de Bomberos de la policía de Santa Fe.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Seguridad, la mitad, es decir 49 suboficiales engrosarán las filas de los cuarteles de Rafaela, Santa Fe y Vera.



EN RAFAELA

Puntualmente, en cuanto a la Agrupación Bomberos Zapadores de Rafaela, se incorporarán 13 nuevos funcionarios.

Según lo recabado por LA OPINIÓN, en la jornada de hoy arribarán los nuevos bomberos a Rafaela y hasta el día lunes llevarán adelante un período de capacitación denominado "Instrucción de recuperación de teoría y práctica operativa".

El día lunes próximo -14 de noviembre-, será el día de bautismo para los nuevos bomberos cuando sean apostados en las Guardias de los dos cuarteles rafaelinos, el Cuartel Central -en calle José Beltramino 698-, y el Cuartel Norte -sobre la Ruta N° 34, dentro del predio del Parque de Actividades Económicas Rafaela (PAER) y que cubre además la Asociación Parque Industrial Rafaela (APIR)-.

Cabe agregar que la mayoría de los recién llegados permanecerán operativamente en el Cuartel Central.



UNA BIENVENIDA

Al respecto, el secretario de Seguridad Pública, Claudio Brilloni, destacó que "estamos complementando lo que habíamos hecho el viernes pasado en Rosario. Hoy (por ayer) le damos la bienvenida a jóvenes que han escuchado el llamado de su vocación, que es la de seguridad en la comunidad, incorporándose como bomberos de la policía de la provincia de Santa Fe”.

“Esto para nosotros es un hito muy importante –continuó–, porque no solamente se están incorporando desde la gestión política, desde la gestión de gobierno, logística, informática, infraestructura, sino que también estamos incorporando lo más importante para una institución, que se llama recursos humanos".



NUEVE AUTOBOMBAS

Brilloni agregó que "en los próximos días, en un corto plazo vamos a empezar a recibir otros elementos logísticos como son autobombas. Se han comprado nueve autobombas por un valor de tres millones de dólares”.

Además, el funcionario indicó que “las autobombas permiten el apoyo logístico, no solamente el traslado de los efectivos cada vez que tengan que acudir a un lugar de incidencia, sino también todo el apoyo operativo. La autobomba forma parte del equipo de trabajo para llevar adelante una respuesta positiva, tener mayor despliegue y una rápida atención a los lugares de incidencia".



NUEVA

CONVOCATORIA

Respecto de la convocatoria que se encuentra vigente hasta el próximo viernes, para la incorporación de 785 Suboficiales de policía del Escalafón Técnico Subescalafón Comunicaciones e Informática, Brilloni expresó que "el 911 es un sistema que está integrado por los despachantes de las llamadas telefónicas, las personas que están haciendo la video vigilancia, a través de los work que tenemos en cada uno de los centros de operaciones y también tenemos un proceso de análisis”.

“Eso requiere, no solamente preparación constante, incorporación de tecnologías, sino que también requiere de incorporación de personal. En este sentido, hemos hecho una convocatoria para incorporar 785 empleados administrativos técnicos que son los que van a estar integrando estos centros de operaciones para dar la mejor respuesta en el 911”, indicó Brilloni.

Por último, expresó: “Una mejor respuesta que no solo tiene la incorporación de personal idóneo y de formación y capacitación, sino que se complementa con la licitación que tiene todo un proceso de parametrización, adecuación y modernización de todo el 911 de la provincia de Santa Fe".



AUTORIDADES

PRESENTES

En la ceremonia estuvieron también presentes el subsecretario de Formación y Capacitación, Cristian Battaglino; el director del Instituto de Seguridad Pública, Ariel Sánchez; el jefe de policía de provincia, Miguel Ángel Oliva; y el director general de Bomberos, Andrés Lastorta.