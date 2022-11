Quilmes y Ben Hur, por la Supercopa

Los dos tienen su principal foco en el Regional Amateur y en una fecha que se viene, clave en sus aspiraciones de clasificación a la segunda fase. Hoy, Argentino Quilmes y Ben Hur harán un paréntesis en trabajo semanal. Su atención se desviará, por algunas horas, y ambos darán todo por quedarse con la Supercopa Departamento Castellanos, nuevo galardón que pone en juego la Liga Rafaelina de Fútbol, bajo el “apadrinamiento” del Senador Provincial Alcides Calvo.



El encuentro se disputará este miércoles a las 21.00hs en el estadio Agustín Giuliani. El árbitro principal de la gran final será Ariel Gorlino, quien tendrá como asistentes a R. Cejas y S. Yori. Como cuarto estará C. González.



¿Cómo llegan a jugar esta definición? El Cervecero se quedó con la Copa Centenario, certamen organizado en este 2022 con motivo de los 100 años de la LRF, mientras que la BH fue el campeón Absoluto de Primera A al obtener de manera invicta e histórica los campeonatos Apertura y Clausura. Promesa de partido.



Hugo Togni (DT Argentino Quilmes) analizó el presente Cervecero y el juego de hoy:



“El sábado a la noche ya nos mentalizamos para lo que va a ser este miércoles, te saca un poco de foco de lo que venís jugando. No hay que perder el objetivo del domingo que va a ser un partido importante pero es una Copa y se le da la importancia que se merece porque nos costó ganar la Copa de los 100 años que fue algo muy lindo, histórico, que se disfrutó mucho y hoy eso te da la chance de tener este compromiso y tenemos un plantel largo. Trataremos de darle descanso a los que viene más cansado y el que le toque jugar sabemos que lo hará de buena manera porque el grupo está muy comprometido, hay una competencia interna muy linda entre los jugadores y al que le toque estará a la altura que se va a jugar”.



“Con la victoria ante Sportivo dimos un paso importante pero solo eso, con los pies sobre la tierra sabiendo que es un torneo muy difícil, muy parejo, en donde nos conocemos mucho entre los equipos, los cuerpos técnicos y se vienen dando partidos que se están definiendo de pelota parada y el que comete menos errores se está quedando con el resultados. Estamos por buen camino pero sabiendo que la última etapa no va a dejar de ser menos dura que los partidos anteriores”.



Maximiliano Barbero (DT Ben Hur), en la previa al choque de esta noche:



“Siempre es lindo estar en una final, jugarlas, por eso mismo tienen un significado especial. Va a ser un lindo partido, una linda jornada como para cerrar el año liguista con dos equipos que han ganado torneos en este 2022. Creo que es una linda forma de cerrar el año, trataremos de afrontarla de la mejor manera posible, iremos viendo los jugadores cómo se recuperan después del partido del domingo y tampoco nos podemos descuidar demasiado porque el próximo fin de semana, en nuestra cancha, nos jugamos parte de la clasificación a la segunda fase del torneo Regional. De más está decir que el equipo está bien, estamos muy bien, con ganas, confiados, trabajando de manera humilde, diariamente para afrontar en esta semana estos dos partidos que son muy importantes para la institución”.



ENTRADAS. Se vienen vendiendo de manera anticipada en cada uno de los clubes y este miércoles, hasta el medio día se podrán conseguir a $600 en las sedes de ambas instituciones. Por la noche, en boletería del Giuliani, también se venderá el remanente a un valor de $700. Las puertas del estadio se abrirán a las 20 hs.