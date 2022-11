El Ejecutivo pedirá entre 40% y 41% de incremento en los tributos locales

Los ediles comenzaron la semana anterior con la evaluación de la norma enviada por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) que actualiza los tributos en función de la recaudación necesaria para cumplir con la administración del Estado municipal, las actividades programadas, la adecuada prestación de los servicios y la inversión pública prevista.

Luego de la lectura de los artículos medulares, los ediles resolvieron iniciar consultas con representantes del Gobierno y, en particular, con los del área Económica para obtener mayores precisiones y luego avanzar con el tratamiento del proyecto.

Con ese fin, en la víspera, concurrieron al Cuerpo legislativo, el jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo; y la secretaria de Hacienda, Noelia Chiappero, con su equipo de trabajo.

Como ocurre cada año, la mayor atención la acapara el artículo 31°, que fija el valor de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM), valor de referencia para todos los tributos, que es actualizado de manera periódica por el Concejo.

La intención de los Concejales es aprobar la Tributaria al final de este mes o a principios de diciembre, para luego pasar a desmenuzar y, antes del cierre del año, tener sancionado el Presupuesto 2023.

Vale recordar que para no incurrir en tediosas y desgastantes negociaciones, cuatro años atrás, el Concejo en pleno aprobó la utilización de una fórmula polinómica para actualizar de manera “científica” la UCM, pero solo se aplicó una vez porque la oposición, entendió que era muy elevado el aumento, y la dejó de lado. De todas maneras, el Ejecutivo la sigue utilizando para equilibrar la recaudación con las erogaciones que necesita para funcionar.

La "polinómica" es un mecanismo matemático que determina un porcentaje a partir de tres variables: los incrementos salariales de los empleados municipales (50% de la incidencia), inflación mayorista (40%) y el 10% restante, a la suba del gasoil.



ATRASO EN LA

RECAUDACIÓN

En ese marco, Chiappero aseguró que “el número de la fórmula polinómica ya lo tenemos, y solo nos falta la actualización de octubre de gasoil y el índice de precios mayoristas”.

Después, consciente que la oposición siempre opta por rebajar algunos puntos la suba solicitada por el Ejecutivo, para diferenciarse, la funcionaria remarcó que la determinación del importe de la UCM debe ser “una construcción entre todos porque no es menor todos los beneficios que le estamos aportando al ciudadano y por ende el Municipio dejará de percibir montos importantes”.

Enseguida, pidió que se tenga en cuenta que “con respecto al ritmo de la UCM desde que se votó la polinómica venimos con un 40% abajo con relación a la inflación”.

Y fue al grano al apuntar que “a valores de hoy, solamente actualizado el salario de categoría 15 nos da un 37,53%, y proyectamos que con la actualización de gasoil e Indec, estaremos en alrededor de un 40 a 41% para el primer semestre de 2023”.

Los bloques Juntos por el Cambio y el PDP tomaron nota de la aspiración del DEM, y en los días venideros harán sus cálculos para luego comunicar el aumento que consideran oportuno y, en base a la mayoría que ostentan, terminarán imponiendo su voluntad.



LOS DESCUENTOS

Por su parte el Jefe de Gabinete brindó “la mirada marco a partir de la cual se ha diseñado la propuesta Tributaria” y en ese sentido, señaló que “este año, los esquemas de moratoria se hicieron con la intención de poder darle al contribuyente la posibilidad de regularizar su situación y, en términos generales, para nosotros ha sido exitosa. Fue una buena oportunidad para que el vecino, que venía con una carga de atrasos importante, producto de la pandemia, tenga posibilidad de ordenarse con sus tributos y poner al día su deuda. A partir de estas situación, entendimos que era el momento para dar un salto de calidad y pasar a un esquema que premie al contribuyente cumplidor”.

“En concreto, dimos la posibilidad de que todos se pongan al día y ahora viene una instancia que incentiva al vecino a seguir cumpliendo”, reforzó.

Luego, retomó la palabra la secretaria Chiappero para contar que “se incrementa el porcentaje de descuento para el pago único anual de la Tasa General de Inmuebles que este año es de un 10% y el que viene será de un 15%. El descuento para el pago semestral se mantendrá en un 10% para cada semestre”.

“Además -continuó-, se incorpora como beneficio una rebaja del 5% para el Contribuyente Cumplidor”, aquellos que no registren deudas del tributo y hubieren abonado en término las boletas del mismo, cuyos vencimientos operarán entre los meses de noviembre de 2021 y octubre de 2022.

Un dato que sirve para magnificar la merma en la recaudación que tendrá el Municipio por los beneficios que otorgará a los contribuyentes es que, según revelaron los funcionarios: “el descuento a los buenos cumplidores se incrementará en un 100% y para tener una referencia del impacto en los ingresos reales los funcionarios revelaron que este año anterior significó unos $ 11 millones menos de recaudación y estima que para el próximo año serán entre 22 y 23 millones de pesos”.