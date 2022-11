Un atropello a los vecinos

Desde hace muchos años, ese lugar es utilizado por los vecinos como punto de tránsito de un barrio a otro para sus actividades cotidianas y permitía acortar el recorrido y por ende el tiempo empleado para ir de un lado al otro. Además, permite una amplia visual para cruzar las vías de forma segura.

El flujo de personas es muy importante porque muchos ciudadanos del barrio Mora y otros que se sitúan al este, lo utilizan para concurrir en bicicleta o moto a la Escuela del barrio San José, al Hospital y a las áreas industriales.

La medida adoptada por NCA no fue comunicada al Municipio ni a las vecinales del sector, generando un perjuicio a los habitantes de la zona.

Fue tan así que quienes habitualmente hacen ese recorrido se sorprendieron en la mañana de ayer cuando en camino a sus ocupaciones observaron los trabajos, y no dudaron en hacer oír su descontento a los encargados de las tareas y el repudio hacia Nuevo Central Argentino.

Desde hace mucho tiempo los vecinos vienen reclamando la instalación de un paso a nivel con barreras debido a la fluidez que le dará al tránsito entre dos barrios, pero también por cuestiones vinculadas a la seguridad y la salud porque ante casos de emergencia patrullas y ambulancias deben alargar su recorrido para llegar al barrio Mora por falta de una vía de comunicación directa

El Municipio se hizo eco de esta necesidad y en reiteradas oportunidades ha reclamado un paso a nivel, hace ya varios años, pero no ha encontrado respuesta.