Aguinaldo y aumento confirmados en diciembre

Por tercer mes, los jubilados y pensionados cobran el bono de $7.000 en noviembre a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y comenzaron a cobrar sus haberes a partir del día de ayer. Pero, ¿qué pasará en diciembre con el aguinaldo y el aumento ya establecido?

Los jubilados reciben un aumento establecido por la Ley de Movilidad Jubilatoria cada 4 meses. El primero fue en marzo, luego junio, septiembre y ahora llega el último en diciembre.

La cifra del aumento será anunciada por Anses. Para sacar el cálculo de esta cifra, el Estado hace un promedio con el 50% en base a los recursos con destino a la Anses y en un 50% a la evolución de los salarios de los trabajadores estables.

Por el momento no fue confirmado de cuánto será ese incremento, pero es probable que sea anunciado en los próximos días.



AGUINALDO DE

DICIEMBRE CONFIRMADO

Los jubilados cobran en diciembre el medio aguinaldo confirmado.

Además del aumento, en diciembre los jubilados y pensionados cobrarán el medio aguinaldo que resta por entregar en el año.

La pregunta es: ¿de cuánto es? Lo cierto es que accederán a un monto equivalente al 50% de la prestación, la segunda parte del Sueldo Anual Complementario (SAC).

Al igual que en junio, este monto se acreditará junto a los haberes mensuales.



TRÁMITE

OBLIGATORIO

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) esperan un pago extraordinario del medio aguinaldo de diciembre. Sin embargo, para cobrarlo se exige un trámite obligatorio.

El trámite clave para cobrar el aguinaldo es la Fe de Vida o Supervivencia. Tras la pandemia de coronavirus (Covid-19), la Anses solicitó a las entidades bancarias que simplifiquen el trámite y ofrezcan alternativa digitales, con el objetivo de que los jubilados no tengan que concurrir a una sucursal y evitar aglomeraciones.

La Fe de vida o supervivencia activa el cobro de haberes y, en el caso de diciembre, también del aguinaldo.

El trámite es obligatorio en algunos bancos, mientras que otros no lo tienen como requisito. El Banco de Santa Fe y el Banco Macro no solicitan Fe de Vida.



FE DE VIDA ANSES

Además de las alternativas digitales que ofrece cada banco, la Fe de Vida se puede realizar de la siguientes maneras:

* Hacer una compra con la tarjeta de débito o crédito asociada a la cuenta bancaria de la seguridad social.

* Realizar trámites en cajeros automáticos usando tu huella digital.

* Poner tu huella digital en los tótems de Anses que están en las sucursales bancarias.

* A través de una Terminal de Autoconsulta biométrica ubicada en las Oficinas de Anses, en caso de que tengas que concurrir para realizar otro trámite.

(Fuente: BAE Negocios).