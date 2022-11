No se evalúa pagar un bono de fin de año

El ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, confirmó este martes que la provincia "no evalúa" hasta el momento un bono de fin de año o suma fija para los trabajadores estatales al asegurar que el gobierno provincial tiene previsto continuar con las discusiones paritarias con cada gremio, más allá de la iniciativa que podría instrumentar el gobierno nacional.

El titular de la cartera laboral provincial realizó declaraciones en el marco de la firma del convenio con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para la implementación del libro de sueldos digital. Allí, unas de las consultar giró en torno la medida que viene evaluando la Casa Rosada para paliar los embates de la inflación, pese a que aún no hay cifras concretas respecto a la suma que podría bonificar el Estado. "El gobierno nacional puede disponer esta medida para el sector privado o público. De acuerdo a la información que tenemos hay alternativas. Se habla de un bono o de una suma fija. La diferencia es que el bono se paga una sola vez y la suma fija se incorpora al salario. En Santa Fe, de acuerdo a las conversaciones que mantenemos con los gremios del sector público, seguimos en el marco de la paritaria. En tal sentido, anticipó que la provincia seguirá con la política paritaria cuyo nuevo encuentro está previsto para el 1º de diciembre, donde volverá a sentarse con todos los gremios estatales para rever porcentajes ajustados al índice inflacionario. "Tenemos una primera reunión programada para el 1º de diciembre y las alternativas que se están manejando tienen que ver con lo que ha sido el desarrollo de la paritaria en lo que va del año, es decir, con la posibilidad de aumentos porcentuales que lógicamente hay que discutir. Por lo demás, no tenemos hasta el momento, en el ámbito del sector público provincial, un reclamo para instrumentar un bono o una suma fija.