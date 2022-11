Cartelera de Novedades

HABERES NOVIEMBRE

A PASIVOS DE ANSES

Desde el martes 8 de noviembre comenzaron los pagos de haberes a titulares de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), correspondientes a este mes.

Los titulares de las jubilaciones y pensiones, en noviembre percibirán la última de las tres cuotas del "refuerzo mensual" de $7.000, en el mismo día de la fecha de cobro de la prestación correspondiente.

Los jubilados no tienen que solicitar turno previo para cobrar sus haberes, y deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada para ser atendidos por ventanilla. Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en sus cuentas.

El pago de jubilaciones y pensiones correspondientes al mes de noviembre es según el siguiente cronograma.

* Para haberes que NO SUPEREN la suma mensual de $ 48.729 es el siguiente: documentos terminados en 0, cobran a partir del 8 de noviembre; en 1, del 9; en 2, del 10; en 3 del 11; en 4 del 14 de noviembre; en 5, del 15; en 6, del 16; en 7 del 17; en 8, del 18; y en 9 del 22 de noviembre.

* Para haberes que SI SUPEREN la suma mensual de $ 48.729 es el siguiente: documentos terminados en 0 y 1, cobran a partir del 23 de noviembre; en 2 y 3, del 24; en 4 y 5, del 25; en 6 y 7 del 28; y en 8 y 9 del 29 de noviembre.



CLUB DE LOS

ABUELOS UNIDOS

* El próximo sábado 12 de noviembre, el Club de Abuelos Unidos llevará a cabo una nueva cena y baile.

El encuentro contará con la animación del reconocido artista local "Marcelo Alejandro". Se recomienda a los asistentes concurrir con vajilla completa.

Las correspondientes tarjetas podrán reservarse llamando a los teléfonos 434947; 423992, 422681 y 15569114.



JUBILACIÓN

ANTICIPADA

Para garantizar una cobertura previsional a quienes trabajaron y aportaron toda su vida pero aún no cuentan con la edad requerida para jubilarse.

Está destinada a personas que cuenten con 30 años de aportes, le falten hasta 5 años para jubilarse y que estuvieran desempleadas al 30 de junio de 2021.

La Jubilación Anticipada te garantiza el 80% del haber jubilatorio que te correspondería percibir cuando alcances la edad para jubilarte (mujeres 60 años y hombres 65 años). Al llegar a esa edad, comenzarás a cobrar el 100% del haber jubilatorio de manera automática.

Se debe tener en cuenta que si faltan algunos años de aportes para acceder a la Jubilación Anticipada, te reconocemos los meses de Licencia por Maternidad, la Prestación por Desempleo y los pagos de moratorias hasta el 30 de junio de 2021.

Los requisitos son:

* Tener hasta 5 años menos de la edad requerida para jubilarse.

* Hombres: entre 60 y 64 años.

* Mujeres: entre 55 y 59 años.

* 30 años de aportes registrados.

* Encontrarse desocupada/o al 30 de junio de 2021.



¿CÓMO VER MI RECIBO DE

JUBILACIÓN POR INTERNET?

Si querés ver e imprimir tu recibo de jubilación o pensión, ingresá con tu Clave de la Seguridad Social en Mi ANSES y luego a Consultas > Liquidación Previsional.