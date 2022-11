El dólar Qatar tendrá aplicación retroactiva

BUENOS AIRES, 9 (NA). - A menos de dos semanas del inicio del Mundial, la implementación por parte de los bancos del "dólar Qatar", el más caro del mercado, será en forma retroactiva a las operaciones realizadas desde el 13 de octubre último, se confirmó ayer.

La medida implica un dólar de $331 y ya impacta en los consumos en tarjetas, que cayeron 20%, según las entidades financieras.

Los bancos terminaron de implementar los sistemas que permitirán sumar los consumos de todas las tarjetas de un mismo titular.

Si ese total supera los US$ 300, se aplicará el recargo en los consumos de moneda extranjera sobre el resto.

Así, numerosos titulares de tarjeta podrían llevarse una sorpresa cuando les lleguen los resúmenes de lo consumido en noviembre.

Desde el 13 de octubre rige el nuevo dólar con un recargo del 25% "extra" sobre el precio del "dólar tarjeta" para los consumos realizados en moneda extranjera mayores a US$ 300.

Si una persona supera ese cupo, sus consumos se encarecerán: pasarán de $289 por el dólar tarjeta a $331.

Los impuestos se aplican sin importar si se trata de un solo movimiento, por ejemplo la compra de un pasaje de avión, o de varios acumulados.

El nuevo tipo de cambio se cobra sobre el total de los consumos, no sobre el excedente.

Si un argentino supera, en una o más entidades financieras, el tope de US$ 300, deberá pagar el 100% de la carga impositiva, que corresponde al 30% del Impuesto País, al 45% del adelanto del Impuesto a las Ganancias y al 25% adicional de adelanto de Bienes Personales.

Si bien la medida entró en vigencia instantáneamente desde su aplicación, había algunos puntos indefinidos.

Es que la norma reglamentada por la AFIP impone que el cupo de US$ 300 dólares fija sobre la CUIT de los clientes de bancos y fintech, y no sobre los resúmenes.

Esto les presentó un problema a las entidades que hasta ahora no tenían forma de "cruzar" estos datos y conocer cuánto había gastado una persona en otra entidad.

Aún queda por resolver cómo se cobrará el impuesto a aquellos usuarios a los que por su nivel de gastos les correspondía pagar el "dólar Qatar", pero por fallas en estos sistemas no se les había cobrado porque no se habían cruzado todos sus consumos en distintas entidades.



CIERRE ESTABLE

El dólar blue cerró ayer estable a $290 en la punta vendedora y los tipos de cambio financieros cortaron una racha de cinco bajas consecutivas y operaron en alza, según los principales indicadores del mercado cambiario.

El dólar blue cerró en $286 para la compra y después de la suba del lunes la brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial mayorista se ubicó en 82%.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó la rueda con ventas por US$ 145 millones para atender la demanda y el pago de importaciones.

Las ventas oficiales acumulan hasta ayer poco más de US$ 530 millones y ya superaron el total octubre.

Las cotizaciones financieras en la bolsa porteña cortaron una tendencia de cinco bajas consecutivas y el dólar Contado con Liquidación ganó 75 centavos hasta los $305, con una brecha con el tipo de cambio oficial mayorista que llegó al 91%.