Después de un estreno a puros aplausos y una semana llena de actividades por los 90 años del Centro Ciudad de Rafaela, el elenco estable suma nuevas funciones de la obra "Los árboles mueren de pie" del dramaturgo español Alejandro Casona, bajo la dirección de Arturo Gentilini.

El señor Balboa tenía un nieto desalmado al que, un día, tuvo que echar de casa. Luego de un tiempo, para que su esposa no se deprima, Balboa empieza a escribir cartas apócrifas haciéndose pasar por su nieto.

El nieto de verdad decide volver a su hogar (en busca de dinero), pero el barco en el que venía se pierde. Balboa contrata a Mauricio para que, en combinación con una linda muchacha, Isabel, finjan ante la abuela ser el nieto perdido y su feliz esposa.

Inesperadamente, llega el verdadero nieto, que no había muerto como pensaba Balboa. La abuela se entera del engaño, pero decide no decírselo al imitador ni a la muchacha, como agradecimiento por los días felices que le han hecho vivir y en definitiva, con el mismo objetivo que la pareja y la institución de Mauricio habían ido a realizar allí: hacer realidad ilusiones. Mauricio e Isabel terminan juntos y la abuela les da la receta de su licor y un trozo del jacarandá como muestra de agradecimiento por los días tan felices que le han hecho pasar.

Como ya se dijo la pieza pertenece al repertorio del teatro clásico universal. Fue estrenada en Buenos Aires en 1949, y en Rafaela en 1951 por el CCR. La nueva versión respeta el texto clásico y está ambientada en los años 50. Un numeroso grupo de actores pone en escena esta historia de amor, de relaciones familiares, una comedia dramática que conmovió al público que aplaudió de pie.

La decisión de abordar esta obra respondió a varias razones, la calidad del texto, la belleza de historia y la seguridad de que el público local la disfrutaría en el marco de los 90 años de la Institución.

Una escenografía corpórea, actuaciones naturalistas, vestuario de época, luces y música crean un espacio mágico que invita a compartir la historia que alienta un secreto y un deseo de recuperar viejos afectos y descubrir nuevos.

Próximas funciones 10/11 y 15/12 a las 21hs.