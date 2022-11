Murió Leslie Phillips, el actor que le dio la voz al Sombrero Seleccionador de Harry Potter

BUENOS AIRES, 9 (NA). - A los 98 años, murió Leslie Phillips, el hombre que le dio la voz al Sombrero Seleccionador en tres entregas de la saga Harry Potter. La noticia la dio a conocer su agente, Jonathan Lloyd, quien a través de un correo electrónico reveló que el actor falleció el lunes 7 de noviembre "de forma pacífica, mientras dormía". Mientras que su esposa, Zara, habló con el diario The Sun: "Perdí a un esposo maravilloso y el público perdió a un gran artista. Simplemente era un tesoro nacional. La gente lo amaba. Le rodeaban dondequiera que fuera".

Phillips nació en Tottenham, al noreste de Londres, el 20 de abril de 1924. Decidido a dedicarse de lleno a la actuación, tomó clases de locución para eliminar el acento propio de la tierra en la que nació, ya que en esa época era un factor limitante en el mundo del espectáculo, y las vueltas de la vida hicieron que fuera popular por interpretar a ingleses "bien hablados".

En 1938 hizo su debut con un papel no acreditado en Lassie from Lancashire, que fue el puntapié inicial de una exitosa carrera como actor de teatro, cine y radio.En su extensa trayectoria se destaca su participación en el el programa de radio de la BBC The Navy Lark, del que formó parte durante 17 años, junto a los comediantes Ronnie Barker y Jon Pertwee; las películas Out of Africa (1985), Empire of the Sun (1987), Lara Croft: Tomb Raider (2001) o Venus (2006), por la que recibió una nominación a los premios BAFTA; y su rol del Sombrero Seleccionador en tres de las películas de Harry Potter: Harry Potter y la piedra filosofal (2001), Harry Potter y la cámara de los secretos (2002) y Harry Potter y las reliquias de la muerte. Parte 2 (2011).

A mediados de octubre, la saga de magia creada por J. K. Rowling perdió a uno de sus actores más queridos, tanto por el público como por sus compañeros: Robbie Coltrane. El actor que interpretó a Hagrid tenía 72 años y sufrió un fallo orgánico múltiple, además de acarrear una sepsis, infección del tracto respiratorio inferior, diabetes tipo 2, bloqueo cardíaco y obesidad.

"Se me ha roto el corazón al enterarme de que Robbie se ha ido. [...] Así como Hagrid era en los libros y películas, Robbie era en la vida: cálido, compasivo e hilarante. Un hombre de corazón gigante que nos cuidaba incluso décadas después", expresó en las redes sociales Rupert Grint, quien interpretó a Ron Weasley.

"Robbie era como el tío más gracioso que haya tenido, pero más que nada era profundamente cariñoso y comprensivo conmigo de niña y de adulta", señaló Emma Watson, quien le dio vida a Hermione Granger. Mientras que Daniel Radcliffe, el joven que le dio vida al protagonista a lo largo de las 8 películas, manifestó su dolor a través de un comunicado que fue compartido por los medios:"“Robbie era una de las personas más divertidas que he conocido y solía hacernos reír constantemente cuando éramos niños en el set. [...] Me siento increíblemente afortunado de haberlo conocido y haber trabajado con él y estoy muy triste por su muerte. Era un actor increíble y un hombre encantador”.