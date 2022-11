Trató de golpearla, arrojando una piedra

Una joven de 26 años de edad, afincada en la calle Carlos Gardel, se presentó en la Seccional 13ª y denunció que había ido a buscar a sus hijos a la Escuela Colón, y que cuando transitaban por la esquina de Ciudad de Esperanza y Carlos Gardel, observó que Paola L., alias "Pali", quien mora en la calle Progreso, levantó una piedra del piso, y la arrojó hacia la motocicleta en la que se conducía la exponente junto a sus hijos.

Acto seguido, ante autoridad policial hizo saber que dicho elemento no alcanzó las humanidades de ella y los menores, y que no va a reaccionar dado que no quiere tener ningún problema con la agresora.