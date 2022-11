Juntos por el Cambio realiza una nueva cumbre por Zoom

BUENOS AIRES, 8 (NA). - Con el objetivo de limar las asperezas internas, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio (JxC) pautó una cumbre para hoy vía Zoom, en la que la coalición opositora se volverá a juntar luego de tres meses.

Según le confirmaron a NA, será a partir de las 18:00 cuando se reúnan los principales dirigentes de los partidos que integran JxC.

Con el foco puesto en reactivar las conversaciones, la cumbre será encabezada por los presidentes de los partidos miembros: Patricia Bullrich (PRO), Gerardo Morales (UCR), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal).

Se trata de un nuevo intento por reacomodar las fichas por parte de la oposición tras una larga seguidilla de cortocircuitos por los liderazgos y el armado de las candidaturas para las Elecciones de 2023.

A su vez, de la mesa también forman parte el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, y los jefes de los bloques parlamentarios de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica. Todos fueron invitados y se espera que sean de la partida.

En tanto, no está confirmada la presencia del expresidente Mauricio Macri, quien ha asistido de forma intermitente y cuyo futuro político aún es una incógnita.

En cuanto a las internas, el último cruce fue protagonizado por los bandos del PRO.

En representación de "los halcones", Patricia Bullrich acusó al grupo de "las palomas", encabezados por Rodríguez Larreta, de querer "entregarles" la Ciudad al radicalismo en pos de la candidatura del mandatario porteño.

Este último, en respuesta, participó junto a Diego Santilli del último acto de UCR en Costa Salguero, donde se deslizó la posibilidad de una "fórmula mixta".

El otro hecho que dejó ver las costuras en la oposición fue la viralización del video en el que Bullrich amenazó a Felipe Miguel, el jefe de Gabinete porteño. "Todo lo que está pasando en las últimas semanas tiene que ver con la discusión de candidaturas y eso está mal. Ningún argentino se va a dormir pensando en eso hoy: se van a dormir angustiados por la inflación, por un gobierno que no se reconoce gobernando", aseguró Vidal al respecto.

El propio Rodríguez Larreta también salió a dar su opinión, pero fiel a su estilo esquivó el conflicto y destacó su agenda.

"Yo le pongo una energía enorme a la política pero no en pelearme con políticos, la pongo en la Ciudad de Buenos Aires, en recorrer el país, escuchar y entender a las provincias".

Las presiones también corren por parte de la UCR. En el último tiempo, su titular y gobernador jujeño, Gerardo Morales, desafió a Mauricio Macri a unas internas y anticipó que lo derrotará, además de asegurar que el último gobierno del fundador del PRO "fue un fracaso".