El calenadrio de Messi hasta Qatar

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El astro argentino Lionel Messi deberá disputar un partido más con el Paris Saint Germain de Francia antes de sumarse a la Selección argentina para el Mundial de Qatar 2022, que comenzará el 20 de noviembre próximo.

Messi se perdió el último compromiso del PSG ante el Lorient por una inflamación en el tendón, por lo que su presencia en el último encuentro de la temporada permanece en duda pese a que no se trata de una dolencia de gravedad.

"Víctima de una inflamación en el tendón de Aquiles, Leo Messi permanecerá en tratamiento por precaución. Reanudará los entrenamientos colectivos la próxima semana", comunicó días atrás el elenco parisino.

El rosarino faltó por tercera vez en la temporada en el equipo francés, dado que, a comienzos de octubre, ya había sufrido una molestia en el gemelo contra Benfica por Champions League y estuvo dos partidos afuera, en el choque con Reims por Ligue 1 y en la revancha contra el conjunto de Nicolás Otamendi y Enzo Fernández.

Ahora, Messi estuvo ausente en la victoria del París Saint Germain sobre el Lorient por el torneo local, lo que se transformó en una noticia que generó una gran preocupación en el cuerpo técnico de Argentina de cara a la Copa del Mundo.

No obstante, de no mediar nuevos inconvenientes, Messi podrá estar en Qatar con el seleccionado albiceleste, pero antes podría jugar un partido más con el PSG: por la fecha 15 de la Ligue 1, su equipo se medirá con AJ Auxerre el próximo domingo a las 9 (hora argentina).

De estar bien físicamente, el astro argentino será de la partida: "Ningún jugador me pidió de no jugar antes del Mundial, no está en la mentalidad de estos grandes campeones. Estarán atentos a pesar de todo a su estado de forma y a la menor alerta muscular. No podemos ocultar el hecho de que los jugadores pueden tener este miedo de no ir a esta Copa del Mundo. Pero a menudo les digo que hay que jugar duro, sin restricciones. Es la mejor manera de prepararse", expresó el técnico Christophe Galtier.