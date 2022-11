Por octavos, el PSG ante el Bayern Munich

En la mañana del lunes se sortearon los emparejamientos de octavos de final de la Champions League. Los mismos se jugarán entre el martes 14 de febrero y el 7 de marzo.

Sin dudas la parada más difícil la tendrá el Paris Saint Germain, que deberá enfrentar al Bayern Munich, definiendo la serie de visitante.

El Inter de Lautaro Martínez y Joaquín Correa enfrentará al Oporto, mientras que el Milan tendrá de rival al Tottenham de Cuti Romero.

Real Madrid, el último campeón, tendrá un durísimo compromiso ante el Liverpool de Jurguen Klopp.

La sede de la UEFA en Nyon fue testigo de un nuevo sorteo complicado para el PSG, que tendrá que superar a un adversario muy difícil desde el primer cruce mano a mano, como le sucedió la edición pasada cuando las bolillas lo emparejaron con el Real Madrid. Esta vez la mala fortuna lo ubicó con el Bayern, un histórico animador del certamen y que le ganó la final de 2020 en Lisboa. Además fue el equipo de mejor rendimiento en la fase de grupos, con seis victorias en seis partidos en la zona que compartió con el Inter y el Barcelona.

Los partidos de ida serán el 14/15 o 21/22 de febrero y los de vuelta el 7/8 o 14/15 de marzo de 2023. La sede elegida para la final que se disputará el 10 de junio será el estadio Olímpico Atatürk, en Estambul, Turquía.

Partidos de ida: PSG vs. Bayern Múnich, Milan vs. Tottenham, Brujas vs. Benfica, Borussia Dortmund vs. Chelsea, Liverpool vs. Real Madrid, Eintracht Frankfurt vs. Napoli, RB Leipzig vs. Manchester City, Inter vs. Porto