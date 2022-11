Se incorporará personal al Centro de Monitoreo Urbano

Desde el 7 al 8 de noviembre, se encuentra abierta la convocatoria para incorporar nuevos agentes al Centro de Monitoreo Urbano. La inscripción para se realiza ingresando a la siguiente dirección: www.rafaela.gob.ar/rrhh mediante formulario digital en carácter de declaración jurada. Al respecto, el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit, explicó: “La decisión política de avanzar en la incorporación de personal en el Centro de Monitoreo viene a acompañar las políticas implementadas por el intendente Luis Castellano, ya que tenemos una inversión muy costosa por parte de todos los rafaelinos y rafaelinas, que hay que mantener”.

Postovit continuó detallando que “además, venimos incorporando tecnología y modernización a través de la ayuda del Ministerio de Seguridad de la Provincia. Con los cuatro millones de pesos que nos fueron otorgados hace 14 días con la firma del convenio, sumamos un total de 11 millones, hecho que no había ocurrido con gobiernos anteriores”. “Por otro lado, a medida que incorporamos cámaras, necesitamos personal para visualizar. Esa es la idea, seguir fortaleciendo el sistema de prevención en nuestro Centro de Monitoreo”; destacó el secretario. Por último, Maximiliano Postovit enfatizó en que hay que “recordar siempre que la cámara es solo un elemento de toda la logística que hay por detrás, que no se ve y que el vecino no dimensiona. Se trata de servidores, discos rígidos, conectividad a través de antenas, fibra óptica; todo lo necesario para que esa imagen se vea plasmada en el Centro de Monitoreo, más allá de un equipo, de personal monitoreando. Todo eso hace una gran inversión puesta al servicio de la ciudadanía”.



REQUISITOS

Son requisitos excluyentes ser argentino, nativo o por opción, mayor de 18 años; poseer título secundario. Además, se deberá acreditar idoneidad para el cumplimiento de tareas previstas en Res. Nº 005/2022 de la Secretaría de Prevención en Seguridad. Se valorará contar con experiencia en trabajos similares al perfil, disponibilidad horaria amplia para realizar horarios rotativos los siete días de la semana y conocimientos en Excel, armado de informes, entre otros.



DOCUMENTACIÓN

La documentación a presentar será: Currículum Vitae, fotocopias del DNI, título secundario, cursos y certificados de trabajo. Cabe aclarar que esta documentación será solicitada posteriormente.