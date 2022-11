La juventud de la Lehmann realizó su asamblea y eligió nuevo consejo directivo

La Juventud Agropecuario para el Desarrollo Cooperativo Guillermo Lehmann llevó adelante este pasado viernes 4 de noviembre, su Asamblea General Ordinaria correspondiente al 23° Ejercicio, donde se eligieron las nuevas autoridades del Consejo Directivo para el Ejercicio 2022 - 2023. El evento se llevó a cabo en el Auditorio de la Lehmann, en la localidad de Pilar, ante una participación de unos 50 jóvenes de toda la región, donde se eligió a Santiago Fuhr como el nuevo presidente de la Juventud. En tanto, también se realizó la presentación del Balance Social, los cuadros de ingresos y egresos, como así también el informe del Síndico de este grupo que trabaja de manera constante, con objetivos muy claros, muchos de ellos relacionados con el medioambiente.



LA PALABRA DEL

NUEVO PRESIDENTE

Una vez finalizada la reunión, el nuevo presidente de la Juventud, Santiago Fuhr, expresó que “este es gran paso para mi persona y un desafío muy importante. Esto representa un crecimiento para mí, donde voy a tener que llevar adelante un equipo de jóvenes y muchos proyectos”, destacó. Santiago tiene 30 años y es oriundo de la localidad de Nuevo Torino. Junto a su familia, se dedica a la explotación tambera. Además, actualmente se encuentra finalizando su tesis en la Tecnicatura de Alimentación del Ganado Bovino, en la UNL. Sus comienzos en la Juventud de la Lehmann se remontan al año 2010, donde fue invitado a participar de las diferentes salidas a campo que realiza la Cooperativa. Dos años después comenzó a formar parte del Consejo de Administración, con Síndico suplente. “En este tiempo que me toque presidir, intentaremos que el grupo de trabajo se transforme en un gran equipo, ya que existe una diferencia muy importante entre grupo y equipo. Queremos poder captar más jóvenes de toda la zona de influencia de la Lehmann para que aprovechen al máximo todo lo bueno que da un espacio como la Juventud, que brinda permanentemente posibilidades”, deslizó. Además, mencionó los proyectos sustentables, como el Forestal y las Huertas, donde esperan aumentar las vinculaciones con las Escuelas Agrotécnicas: “estoy convencido que los jóvenes deben tener posibilidades de expresión y participación, siendo ellos el futuro dirigencial de las empresas a las que sus familiares pertenecen. Hay que brindar herramientas de conocimientos para que puedan aprender y desarrollar nuevas unidades de negocios en los Establecimientos agropecuarios, y de esa manera disminuir la gran migración a las ciudades”, destacó.

En relación al período anterior, que fue presidido por Daniel Chatelein, joven productor de la zona de San Agustín, marcó que “tuvimos una buena gestión, ya que durante el Ejercicio se pudo volver a las actividades que veníamos desarrollando normalmente, tras el paso de la pandemia. Pudimos lograr los objetivos planteado”.

A modo de cierre, Fuhr apuntó a los nuevos jóvenes que se irán sumando en este tiempo a la Lehmann, y los invitó a que aporten desde su lugar: “no queremos que el cargo a desempeñar sea un obstáculo. Buscamos que todos seamos iguales para que el movimiento joven llegue y aporte nuevas ideas”, dijo. Por último, manifestó que “le voy a brindar la posibilidad a muchos jóvenes para que conozcan la Cooperativa. Queremos que sepan lo que se realiza puertas adentro, y más aún puertas afuera. La Juventud forma parte de los diferentes proyectos que llevan adelante. A mí la Juventud me acompañó siempre, y deseo poder seguir construyendo el futuro que pregona siempre la Lehmann”, finalizó.



"ME LLEVO LA ENSEÑANZA

DE LOS VALORES COOPERATIVOS"

A su turno, el presidente saliente de la Juventud, Daniel Chatelein, sostuvo que “cerramos un nuevo Ejercicio de manera muy positiva. Estoy contento por haber podido lograr lo que hemos planificado en conjunto a los chicos del comité. Lo que se logra es gracias a los aportes de cada asociado que se fue sumando en cada una de las actividades que hemos realizado”, añadió. Además, repasó todo lo gestionado en este tiempo, cómo lograr proveedores directos en la compra de cítricos para el Proyecto Forestal, lo que trajo una mejor calidad y altura a los ejemplares (recordemos que esta temporada se vendieron más de 6 mil ejemplares). Por otro lado, se generaron numerosos vínculos con escuelas agrotécnicas de la zona, con las cuales se llevarán a cabo actividades importantes. Además, regresó la Cena de la Cooperación, interrumpida por el Covid-19, convocando a más de 400 personas en San Agustín. “Me llevo la enseñanza de los valores cooperativos, de haber logrado superar una barrera personal importante, de poder trabajar en equipo con una calidad humana inigualable que tiene la Cooperativa. En otras palabras, siento haber pasado por ‘la facultad de la vida’, donde me llevo numerosas amistades”, destacó Chatelein. Finalmente, dijo que “el Consejo de la Juventud es un grupo fuerte, comprometido y capaz de muchas cosas. Somos privilegiados de poder contar con el apoyo de la Lehmann”, concluyó.



EL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO

El nuevo grupo de trabajo de la Juventud, para el Ejercicio 2022 – 2023 quedó conformado de la siguiente manera:

Presidente: Fuhr, Santiago. Vicepresidente: Bertone, Emanuel. Secretario: Pietrobón, Talía. Prosecretario: López, Aldana. Tesorero: Galiasso, Martín. Protesorero: Bocco, Agustín. Vocales Titulares: Marzionni, Gonzalo; Albrecht, Federico; Wagner, María de los Ángeles. Vocales Suplentes: Fassi, Brian; Fuhr, Lucía; Marconetto, Diego. Síndico Titular: Picco, Jonatan. Síndico Suplente: Furlotti, Enrique.