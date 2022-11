Una semana de ambivalencias entre radicales y socialistas

Desde Santa Fe. - La mancomunión entre radicales y socialistas la terminará sellando -o no- el peronismo, no el “afecto societatis” que puede existir ellos que, convengamos, se esfumó junto con el liderazgo de Miguel Lifshitz tras su muerte. Solo la obstinación de Pablo Javkin en recrear la vieja alianza “no peronista” para, precisamente volver a sacar al peronismo del poder, los mantiene con un hilo de vida.



NOS HABÍAMOS

AMADO TANTO...

El radicalismo Neo- Evolución cruzó la frontera de la convivencia, cuando acusó públicamente a “un sector” del socialismo (aunque para el estructuralista manejo de Partido fue contra todos) de haber realizado una indigna alianza – “contubernio”, insultaron- con el gobierno de Omar Perotti, (y además les restregó la memoria de Miguel Lifschiz al espacio del cual forma parte su viuda) para meter por la claraboya ocho jueces comunitarios de pequeñas causas entre los 39 pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para esas categorías.

El radicalismo Neo-Evolución ya venía denunciando junto a otros diputados diversas “irregularidades” que el gobierno había cometido en el envío de los 39 pliegos de jueces comunitarios; a tal punto que los diputados Fabián Palo Oliver y Carlos del Frade habían solicitado al Poder Ejecutivo, ante la sospecha de la aprobación ficta, que lisa y llanamente los retire.

Los murmullos “sotto voce” en los mentideros, el jueves se transformaron en una gran trifulca política entre radicales Neo-Evolución y socialistas, básicamente “lifschistas”, que terminó con insultos, gritos y amenazas en Labor Parlamentaria, y un recinto mas tarde sin quórum para pedir la asistencia a los fines explicativos sobre el supuesto escándalo con los pliegos, de la ministra de Gobierno Celina Arena y el Secretario de Justicia Gabriel Somaglia.

Peronistas, socialistas (menos tres), Vida y Familia (sin Argarañaz), Juntos por el Cambio (sin Ximena Sola – PRO - y Walter Ghione- UNO-) Ariel Bermúdez (CREO de Pablo Javkin), Amalia Granata fueron abandonando el recinto hasta que Pablo Farías no tuvo más remedio que levantar la sesión por falta de quórum.



¿EL "FRENTE DE FRENTES"

HERIDO DE MUERTE?

La Mesa Provincial de Juntos por el Cambio, tras reprocharle a Omar Perotti las “groseras irregularidades” en el envío de pliego para cubrir vacantes de juzgados comunales, hizo lo propio con “parte de los legisladores socialistas”, que “se rehusaron a interpelar a la Ministra Celia Arena y al Secretario de Justicia Gabriel Somaglia”.

El socialismo replicó con otro comunicado en el que niegan “rotundamente la existencia de cualquier tipo de acuerdo” (con el peronismo) para designar jueces propios; a la vez que se comprometen a analizar los pliegos de los aspirantes. “No vamos a permitir ni tolerar falsas acusaciones, extorsiones ni aprietes públicos propios de una forma de hacer política que no compartimos ni aceptamos”, sentenciaron.

El presidente del radicalismo Felipe Michlig pidió “no mezclar lo legislativo con lo político; y si queremos hacer la cosas distintas a como las hace el peronismo de Omar Perotti, tenemos que buscar otro camino, que estamos proponiendo incluso con el socialismo trabajando juntos”.

El fiel de la balanza y mediador entre las partes en conflicto Pablo Javkin, reza las cuentas del Rosario de la concordia: “hay que sumar; dividir solo favorece que no haya cambio”.



DE AQUÍ A MAYO;

UNA ETERNIDAD

Si Omar Perotti decidiese aplazar las elecciones para setiembre, el cierre de alianzas y listas estaría operando recién en mayo del año que viene. ¿Quién puede predecir a seis meses vista lo que podría pasar?.

Hoy, la oposición al peronismo gobernante, ergo Omar Perotti, “el Señor de la Lapicera” es un vidrio rajado:

El PRO se debate con sus líneas “larretista” y “macrista”, abonado en ambos lados por difusos sectores radicales. Esta semana Patricia Bullrich (macrismo) bajará a Rosario para encabezar una reunión federal de equipos técnicos; mientras que el PRO larretista trató de equiparar fuerzas hace unos días, adelantando la foto con “Horacio” en su despacho.

El consolidado radicalismo “pullarista” confronta con sus correligionarios Mario Barletta y Julián Galdeano de manera más o menos visible, a la vez que aguardan – todos- que Carolina Losada acepte ser la precandidata (de Galdeano-Barletta) para enfrentar a Maximiliano Pullaro en las PASO. Expectante a esa definición, por las dudas entrena Dionisio Scarpín. Pero tampoco no todo lo que brilla es oro en esa línea interna: al encuentro por la educación de la UNL asistió Mario Barletta, pero no lo hicieron Galdeano-Losada.

Sin el socialismo adentro, Pablo Javkin sabe que quedaría entre las fauces de Juntos por el Cambio (ya que no habría nuevo nombre ni frente ampliado) y por lo tanto sus esfuerzos deberían orientarse a recrear necesariamente el FAP 2021.

Gabriel Real (PDP) y Mónica Peralta (GEN) tienen sus activos en la mano mientras buscan aliados para asociarse. Real columpia y espera: el año pasado se enroló en las filas del FAP junto con el socialismo. Hoy su destino es más incierto aún que el de Pablo Javkin. Lo único cierto es que Omar Perotti, mientras la legislatura hervía, arribaba a la Gran Manzana para encarar una serie de encuentros de comercio exterior, y asistir a un curso en la Universidad de Yale.