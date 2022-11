Integrantes del Centro ex Combatientes de Malvinas se capacitaron en Ojos en Alerta

Cada semana, desde la Secretaría de Prevención en Seguridad del municipio se brindan diferentes capacitaciones del programa Ojos en Alerta en vecinales, instituciones y en el Centro de Monitoreo de la ciudad.

La finalidad de estos encuentros es que la ciudadanía aprenda a utilizar esta herramienta que se diseñó para la prevención, tanto de hechos de inseguridad como para emergencias de distinto tipo, y de un formato muy simple que consiste en un número de WhatsApp en el teléfono celular.

La semana pasada, los integrantes del Centro de Ex Combatientes de Malvinas asistieron al Centro de Monitoreo para recibir esta charla y conocer la dependencia municipal que trabaja todo el día en el control de las 235 cámaras distribuidas en 136 puntos de Rafaela.

Carlos Tartaglia, integrante de dicha institución, comentó al respecto: “Nos sorprendió gratamente ver cómo toda la ciudad de Rafaela se encuentra monitoreada y vigilada las 24 horas. Ojos en Alerta es lo más importante ya que se logra prevenir y actuar con mayor rapidez al tener la conexión en tiempo y forma con todas las partes intervinientes”.

“Nosotros como Centro y Museo de ex combatientes de Malvinas, mantenemos desde hace años una grata amistad con el municipio. Pero no conocíamos esas instalaciones, por lo que hemos decidido coordinar y organizar una visita a la GUR”, contó.

Además, expresó: “Consideramos que Ojos en Alerta es una herramienta de utilidad porque ayuda a quién lo está necesitando con un llamado a tiempo. También la coordinación de las fuerzas de seguridad es valiosa para solucionar un problema”. Para finalizar, señaló: “No me queda más que felicitarlos por este trabajo y cómo están avanzando con el programa. Estamos muy agradecidos por la predisposición que tuvieron para recibirnos en el horario que podíamos asistir junto a nuestras familias”.