"Perdiste la más importante", sigue la pica entre jugadores de Racing y Boca

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El delantero de Racing Enzo Copetti, tras ganar el Trofeo de Campeones, tomó revancha y apuntó contra Darío Benedetto utilizando la misma frase con la cual se había burlado semanas antes el atacante de Boca.

"¿La querés? ¿Te quedaste con las ganas? Ahí la vino a buscar el otro... perdiste la más importante, amigo", lanzó a través de un vivo en redes sociales.

Copetti había sido uno de los blancos en las burlas de los jugadores de Boca tras la consagración en la Liga Profesional, debido a su frase "vamos a salir campeones" y la polémica decisión de no ejecutar el penal ante River que le podría haber dado el titulo a Racing, mientras que los propios hinchas de la "Academia" apuntaron contra él con frases intimidatorias en pasacalles.

El delantero de Racing no pudo ser parte del once inicial por un esguince de rodilla y de tobillo sufrido en el partido contra Tigre, que le dio el pase para jugar por el Trofeo de Campeones.

Aún así, Copetti viajó con el plantel y festejó en San Luis el triunfo sobre Boca en un partido que tuvo un final escandaloso pero que le dio el título al conjunto de Avellaneda.