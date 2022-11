Alberto Fernández elogió al gobernador Sergio Uñac

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El presidente Alberto Fernández elogió la gestión del gobernador de San Juan, Sergio Uñac tras los dichos del actual diputado José Luis Gioja en respaldo de una posible candidatura de la vicepresidenta Cristina Kirchner de cara a 2023, en un gesto que pareció trasladar la interna en el seno del gobierno nacional a la provincia cuyana.

"Con Sergio hablamos un mismo idioma", sostuvo el mandatario nacional, luego que Gioja, el principal rival político de Uñac, llamó a "generar condiciones" para una eventual candidatura de la Vicepresidenta.

Por otro lado, el Presidente aseguró que "inexorablemente" estará al lado "de los que más lo necesitan".

"Sepan que inexorablemente, siempre, voy a estar al lado de los que más nos necesitan porque eso lo aprendimos de chiquitos cuando nos abrazamos al ideario de Perón y de Evita y nunca vamos a abandonar los idearios de los que nos convocan", expresó Fernández en el marco de la entrega de viviendas en La Bebida, en San Juan.

Durante el acto, el mandatario se mostró satisfecho con la tarea llevada adelante por el gobernador Sergio Uñac, al que le dedicó palabras de agradecimiento: "Todo esto que hizo el Gobierno Nacional no lo podríamos haber hecho si San Juan no tenía un gobernador como Sergio Uñac, porque con Sergio hablamos un mismo idioma y tenemos las mismas preocupaciones".

"La política no tiene sentido si no lo hacemos para mejorar la vida de nuestro pueblo", agregó al destacar que las 837 viviendas entregadas forman parte del compromiso asumido luego del terremoto que azotó a la provincia el 18 de enero de 2021.

Sus palabras se enmarcan tras los dichos del exgobernador José Luis Gioja, quien expresó que "hay que generar las condiciones para que Cristina sea la candidata", plegándose así a la interna del Frente de Todos en la lucha por las candidaturas camino a las elecciones presidenciales de 2023.

Muy aplaudido, el Presidente destacó a su exministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y a su sucesor, Santiago Maggiotti, por el trabajo en San Juan, que supuso una inversión de 6.000 millones de pesos.

"¡Qué día de felicidad! Saber que uno tiene un techo digno donde vivir, y uno no tiene que estar preocupado por el viento, las lluvias, o pagar un alquiler. Eran derechos que tenían y que el Estado no les estaba reconociendo", expresó ante los vecinos de los barrios de Ingeniero Céspedes y Sierras Marquesado.

A su parte, Sergio Uñac se mostró en respaldo del mandatario al asegurarle que esta dispuesto a trabajar "codo a codo" en lo institucional y lo político.

"Yo estoy dispuesto a que trabajemos codo a codo en lo institucional y lo político para que cada uno de los hechos que han transformado la vida de los sanjuaninos empiecen a ser un motivo de agradecimiento de San Juan para un Presidente que se la jugó por todos los sanjuaninos, pero especialmente por los que más necesitan", afirmó el gobernador sanjuanino.

Además, sumó: "Generamos una sinergia, querido Alberto, que ha desembocado que a casi tres años del ejercicio de la función esta provincia haya escrito las páginas más importantes, no solo en la construcción sino en la entrega de llaves dignas que cambian el presente y futuro de muchas familias en la provincia de San Juan".