Matías Audino se consagró en el Midgets Show And Power

Matías Audino festejó su segundo título consecutivo el sábado, en oportunidad de llevarse a cabo el “Premio Coronación” del Midgets Show and Power en el circuito “Atilio Carinelli (h)” de San Antonio - Castellanos. Luego de su consagración en el Torneo Oficial “Marcelo ‘Colo’ Sarponti” - Copa “ForniSport”, que le permite lucir el número 1 en la temporada 2022 - 2023 de la categoría Midgets del Litoral, el piloto de Villa San José volvió a gritar campeón en el deporte motor regional.

En una jornada en la que tuvo que superar una adversidad a poco de iniciarse el movimiento en pista, que generó una lógica preocupación en los integrantes del equipo Imoberdorf Competición, logró sobreponerse a esa situación inesperada para cerrar la noche con la obtención del título y un tercer puesto, que le permitió acompañar en el podio al ganador Mariano García y al escolta Adrián Bonafede.

Audino había comenzado su participación en el Midgets Show and Power con una victoria en la primera de las 10 fechas y desde ese momento se perfiló como un sólido candidato a luchar por el título, que finalmente habría de lograr, con la ya apuntada cuota de suspenso en la última carrera del mejor año que tuvo la categoría.

El flamante campeón logró nada menos que cinco triunfos, pero como consecuencia del sistema de puntuación que se aplica en la especialidad, recién pudo festejar en el “Premio Coronación”, al que llegó con inmejorables posibilidades, pero con un retador que también se ilusionaba tras realizar una meritoria campaña y que terminó siendo un digno subcampeón, Angel Gaggi.

En la finalización del calendario fueron 26 los participantes -no se admitieron debutantes por reglamento- y en la Final A protagonizaron un atractivo duelo Mariano García y Adrián Bonafede (tricampeón del Power), que terminó inclinándose hacia el lado del piloto de Altos de Chipión.

Los resultados -extraoficiales- de las dos finales son los que proporcionamos en el siguiente informe: Final B: 1° Ulises García; 2° Cristian Fernández; 3° Sebastián Vila; 4° Héctor Heit; 5° Daniel Taverna; 6° Joaquín Beccaria; 7° Pablo Bailetti; 8° Darío Peirone; 9° Martín Tosetto y 10° Román Bertone.

Final A: 1° Mariano García; 2° Adrián Bonafede; 3° Matías Audino; 4° Cristian Mattioli; 5° Ezequiel García; 6° Matías Giordano; 7° Leonardo Sterpone; 8° Carlos Boscatti; 9° Gastón Viano; 10° Matías Maina; 11° Angel Gaggi; 12° Germán Gorlino; 13° Marcos Zurvera; 14° Germán Mathier; 15° Jesús Ceragioli y 16° Jeremías Molardo.