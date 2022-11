El Masters de Promesas

Las caras nuevas del circuito masculino están listas para mostrarse al mundo en las ATP Next Gen Finals de Milán. Con Lorenzo Musetti (23°) como la esperanza local y máximo candidato al título tras las bajas de Holger Rune, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, se largará este martes la quinta edición del certamen que reúne a los mejores tenistas de 21 años o menos. El evento se desarrollará del 8 al 12 de noviembre.

En la apertura del evento saltarán a la cancha Jiri Lehecka (74°) y Francesco Passaro (119°). El checo de 20 años inició la temporada como el N°141 y, gracias a los resultados adquiridos, se estrenó en el Top 80 del ranking mundial. El italiano de 21 años protagonizó uno de los ascensos más pronunciados del año desde el lugar 602° hasta el Top 130 del planeta. Los europeos se enfrentarán en el inicio de la competencia dentro del Grupo Verde.

Más tarde, será el turno de la gran ilusión de casa: Lorenzo Musetti. El de Carrara se presentará en las Next Gen Finals por segunda vez consecutiva pero en esta ocasión intentará superar la fase inicial por primera vez. Llega como candidato gracias a los resultados que atrapó a lo largo de los últimos meses, entre ellos, su estreno como campeón ATP en Hamburgo y Nápoles. Pasó del puesto 59° al 23° en menos de un año. Del otro lado se verá cara a cara con el taiwanés de 21 años, Chun-Hsin Tseng (90°).

El participante asiático se clasificó a Milán con resultados destacados a nivel Challenger con dos títulos en Bengaluru y Murcia. No sólo se estrenó a nivel ATP sino que también lo hizo como un miembro del lote del Top 100. El encuentro inaugurará la acción en el Grupo Rojo.

Brandon Nakashima (49°) y Matteo Arnaldi (134°) serán los protagonistas de la segunda parte de la jornada. El estadounidense de 21 años, al igual que Musetti, se presentará por segunda vez consecutiva en el evento haciendo gala de la experiencia que significó su aparición en las semifinales del año previo. Además de la suma de rodaje en el ATP Tour, el de San Diego se estrenó en la segunda semana de Grand Slam en Wimbledon meses atrás.

Arnaldi, por su lado, arribó a Milán como reemplazo de Holger Rune. El local tiene como resultado sobresaliente la consagración en el Challenger de Francavilla al Mare, además de otras tantas rondas decisivas a ese nivel. El encuentro concluirá la acción del primer día dentro del Grupo Verde.Por último, los encargados de cerrar la actividad en el comienzo del certamen serán Jack Draper (41°) y Dominic Stricker (111°).