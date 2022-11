Se acerca el estreno de la comedia musical "Retazos de navidad" en el Teatro Lasserre

Niños, adolescentes y adultos que asisten al espacio Fit Club, dirigido por Virginia Borgna, brillarán en escena con esta adaptación del Cuento de Navidad, del británico Charles Dickens. Su trama cuenta la historia de un hombre avaro y egoísta llamado Ebenezer Scrooge y su transformación tras ser visitado por una serie de fantasmas en Nochebuena.

La comedia musical es una combinación de disciplinas y requiere de una gran organización. Virginia Borgna, con este impulso de crear y mostrar lo artístico desde una mirada amplia y profesional, nos comenta cómo es estar detrás de escena y cómo surgió también esta gran idea: "Esto nació cuando yo abrí mi propio espacio, Fit Club. En ese momento sabía que quería armar una escuela de comedia musical, pero no sabía todo lo que implicaba y el laburazo que es".

"Siempre tuve el apoyo de gente que me fue guiando con este proyecto. Cuando abrimos, explicábamos de qué se trataba, que eran tres disciplinas que se fusionaban en la danza, el baile y la actuación. Esto se trabaja interdisciplinarmente, entre todas las áreas. Por eso el staff docente es tan grande. Yo, además de estar en la parte de coordinación estoy como docente dando danza escénica", agrega Virginia.

Cabe destacar que los miembros del staff son Valentina Porta, en teatro para adultos y adolescentes; Rocío Pecantet, en iniciación musical y canto; Leandro Quiñones, como profesor de música y Lisette Levrino, como docente de nivel inicial que colabora en la parte de baile y actuación de los niños.

Como se puede ver, organizar y coordinar un evento de este tipo requiere de un esfuerzo y de un acceso a herramientas acordes a la propuesta. Por este motivo, se debió realizar una compra de micrófonos especiales y aptos para la ocasión. Pero también dentro de este trabajo existen gestos enormes. "Este año propuse armar un programa de becas, a raíz de lo del año pasado. En ese momento hicimos cuatro funciones porque no teníamos habilitada la parte de arriba del Teatro Lasserre. En una de las últimas, les di entradas a un grupo de alumnos de una escuela periférica, en donde mi tía es vicedirectora. Quería que los chicos tengan la posibilidad de estar en un teatro, de ver algo distinto. Este grupito sí pudo estar arriba y pudieron ver. Quedaron muy enganchados. Entonces estuve todo el verano pensando como seguir con esto y con ellos, para que tengan la experiencia de hacer algo artístico, sacarlos un poco de su realidad, que puedan estar socialmente comunicados con chicos de su edad, haciendo una actividad que para mí es muy linda. Hablé con mi tía y le pedí que sea intermediaria para controlar que asistan: si ellos asistían a la escuela y les iba bien, el premio era que podían tener acceso todo el año a clases de comedia. Así decidimos darle la posibilidad de una beca a algunas nenas del Hogar de Menores Madres que hoy están viniendo y que van a participar de esta obra", comenta Virginia.

Es que todo suma, y por eso es importante destacar estas buenas acciones. "La idea es, el próximo año, poder ampliar el cupo de becas. Fue una experiencia hermosa tanto para ellas como para el resto de las nenas. Aprendieron unas de otras y fue súper enriquecedor".

Ahora bien, no solo "Retazos de navidad" es una gran puesta en escena, sino que también tiene a una multitud en el escenario. "Este año hay más de 100 personas en escena. Se trabaja de manera conjunta y lo estamos logrando, está quedando algo lindo. Van a cantar mucho, hay canciones muy conocidas. Creo que la gente se va a prender cantando, bailando. La temática es muy linda y es próxima a la navidad. La gente también está más sensible, llega fin de año y son épocas que a mí me sensibilizan mucho. Hay canciones que traspasan el corazón, así que se van a emocionar", comenta Virginia.

La historia original llega en una versión rafaelina. Un ejemplo es que la protagonista es una mujer y no un hombre. Amelia es una empresaria que, a partir de la muerte de su mamá cuando era muy chica, se va a vivir a Santa Fe, lejos de su familia y sus amigos. Ella nunca más vuelve a Rafaela y se vuelve una persona fría que no quiere vincularse con nadie. Cuando fallece su padre, vuelve a la ciudad y se tiene que hacer cargo de la empresa en quiebra. Esta navidad se encontrará con su ciudad natal, con amigas de la infancia y con algunas visitas un tanto inesperadas.

Con respecto a la respuesta de la gente, dice lo siguiente: "Está siendo muy buena la repercusión. Es importante sobre todo para los alumnos que trabajaron tan duro y que ninguno de ellos es artista. No hay ni bailarines, ni cantantes, ni actores... es todo a pulmón. Trabajaron durante todo el año para que esto pueda salir lo mejor posible y creo que se está logrando un trabajo armónico que ojalá guste a la ciudad y que no quede solo acá. Poder hacerlo alguna otra vez o para navidad, uno nunca sabe qué repercusión puede haber después de hacer un show".

Esta escuela ya cuenta con proyectos a futuro: "Son etapas de transición para comedia musical. La escuela recién se está formando. Tengo la idea de que tengan más materias, con más niveles, profesionalizarlo aún más", dice Virginia.

Es una novedad para la ciudad un espectáculo de este tipo, con una historia que, además, transmite valores y enseñanzas. La cita es, entonces, el próximo domingo con dos funciones a las 19:00 y 21:00, en el Teatro Lasserre. Quedan todavía algunas entradas que pueden adquirirse por www.ticketway.com.ar