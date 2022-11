Se entregaron los premios del nuevo concurso Generación T

Generación T es una iniciativa de la Secretaría de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Rafaela, que tiene como objetivo formar jóvenes con cultura tributaria a través de la creación de un espacio en las instituciones educativas de la ciudad. De este modo, se pretende contribuir a que los alumnos del nivel medio puedan comprender el significado, alcance e importancia de los tributos municipales.

Este lunes, en el Complejo Cultural del Viejo Mercado, se realizó la entrega de los premios del concurso.

Durante el encuentro, la secretaria de Haciendas y Finanzas, Noelia Chiappero, manifestó: "Fue una prueba que hicimos para hacer el vínculo con las instituciones educativas. Tenemos ideas más ambiciosas para el año que viene, plasmadas en el presupuesto 2023 para que los chicos puedan involucrarse, tomarlo como un espacio de pasantía, que puedan concurrir al subsuelo del municipio y compartir la experiencia, que se puedan vincular con la Municipalidad de otra forma".

"Debemos resaltar que pudieron participar todas las instituciones educativas a pesar de la orientación, porque todos tenemos la responsabilidad como ciudadanos en el futuro", agregó.



RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA

La secretaria de Gestión Territorial Educativa de la Provincia, Rosario Cristiani, indicó: “Omar Perotti ha trabajado muchísimo, cuando fue intendente, sobre el tema de la responsabilidad tributaria de los contribuyentes, de los vecinos. Él estaría gustoso de poder dialogar con los jóvenes sobre este tema”.

“Quiero felicitar a la Municipalidad. Es un tema novedoso para tratar con los jóvenes, sobre todo de la manera en la que se encaró esta experiencia. Poner la mirada de los jóvenes en un tema que es ajeno, duro, donde nunca nadie habla de impuestos, de responsabilidad tributaria, es muy interesante”.

“Trabajar en los jóvenes sobre responsabilidad tributaria es una enorme contribución a crear más y mejor ciudadanía. Desde el Ministerio tenemos una línea de participación juvenil que está a cargo de mi Secretaría, donde escuchamos mucho a los jóvenes. Pero confieso que es la primera vez que voy a escuchar a los jóvenes en este tipo de temáticas”, sumó Cristiani.

“Ojalá sigamos trabajando en estos temas que le empiezan a dar significatividad a estos contenidos que vemos en la escuela secundaria. Desde el Ministerio pensamos en una escuela renovada, con nuevos criterios, de avance continuo, que tiene el corazón de la propuesta en hacer que la escuela secundaria otorgue una formación más significativa para los jóvenes, para la vida cotidiana, su formación. Esta es una experiencia que vamos a poder expandir en todas las escuelas secundarias de la provincia”, concluyó la secretaria.



GRAN PARTICIPACIÓN

El delegado de la Regional III de Educación, Gerardo Cardoni, explicó: “Cuando nos presentaron el proyecto nos gustó porque creemos y estamos convencidos de que tenemos que trabajar y generar redes y lazos con las instituciones del territorio. Con el Municipio venimos trabajando mucho y en conjunto".

"Esto nos pareció innovador. Por eso esta vez vamos de a poco, y el año que viene la idea es trabajarlo todo el año. Y así será porque la respuesta fue positiva. Es muy importante que lo puedan conocer, y trabajar desde algo que para ustedes sea familiar como son las redes sociales. Ese era el camino".

También, resaltó que “era un proyecto que iba más allá de la economía. Le podía interesar a distintas orientaciones y diferentes escuelas. Para nosotros es un gusto, un placer y una alegría poder acompañar estos proyectos que nutren el trabajo y nos muestran cómo funciona una ciudad, una provincia o un país".

A su turno, la secretaria de Educación de la Municipalidad, Mariana Andereggen, destacó “que participaron escuelas de todas las modalidades. Esto es para todos, porque todos como ciudadanos tenemos que ser responsables de saber de qué se trata esto de los impuestos, para dónde va, qué significan, cómo se calculan".

"Además, debo destacar el trabajo de los docentes, porque sabemos que si están acá es porque el docente los incentivó a participar de la propuesta. Y sin duda, a los chicos y chicas que le han puesto su impronta; y eso se ve en los videos".



EXPERIENCIAS

Por su parte, María Eugenia Marzioni, directora de la Escuela Mario Vecchioli, resaltó: "Cambiando el paradigma, escuchándolos más, generando estos espacios; este proyecto es un excelente punto de partida para eso. Que los impuestos son las cosas que pagamos para que vuelvan a nosotros. Un ejemplo de esto en las escuelas es el Fondo de Asistencia Educativa (FAE), que a través de los impuestos, vuelve a las instituciones. Hay que generar estos espacios para que también sean de opinión".

Paula, alumna de la escuela Vecchioli, afirmó: "Nos pareció una propuesta muy interesante desde el primer momento. Todos estuvimos predispuestos y salieron muchas ideas geniales. Estamos felices de ganar el 1° premio".

Mariana, alumna de la escuela Malvinas Argentinas, detalló: "Quiero agradecer que se nos dio la oportunidad de poder participar del proyecto siendo nuestra escuela con terminalidad informática, y no administrativa. Cuando nuestra profesora nos invitó a participar, nos pareció un tema importante dado que si no fuera por los aportes tributarios, en nuestra ciudad no sería posible realizar actividades u obras que hacen al bienestar de la población".

"Esperamos que esta iniciativa ayude a la recaudación sistemática siempre apuntando al crecimiento de nuestra querida Rafaela", cerró.

Por último, Analía, profesora de la escuela Vecchioli, contó: “Junto con otra de las profesoras, Claudia, trabajamos en equipo en donde los chicos siempre estuvieron dispuestos a actuar, pero sin hablar. Entonces, buscamos otras alternativas para hacer este video. Utilizamos la escuela y la ambientamos como si fueran las oficinas de la Municipalidad. Estoy muy contenta y orgullosa de mis alumnos".