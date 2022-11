El Municipio implementará un chatbot para asistencia virtual al ciudadano

La característica principal de los chatbot es que están disponibles en cualquier momento. No importa el día de la semana o la hora en que una persona se conecte al sitio web, WhatsApp o el Messenger de Facebook: el chatbot responderá las consultas para las que fue programado en el momento en que alguien se lo solicite.

Los chatbots se encargan de responder las preguntas o consultas que son comunes y que ya se han identificado como recurrentes en una empresa, institución u organismo estatal, para evitar que las personas tengan que concurrir personalmente, realizar una llamada o escribir un correo electrónico.

Por ello, se encargan de reducir el tráfico de atención al cliente o ciudadano; de esta manera, quienes tengan un problema que requiere atención personal serán canalizados más rápido a los especialistas dedicados a resolverlo; mientras que las dudas y problemas más típicos y sencillos son atendidos por los chatbots.

Y en ese marco permite dar atención a una cantidad ilimitada de personas al mismo tiempo.



MÁS CERCA DE

LOS CIUDADANO

Con la intención de incorporar esta herramienta y mejorar la atención al ciudadano, el Gobierno municipal llamó a licitación pública "para la contratación del servicio de análisis, diseño, desarrollo, e implementación del Software de agente cognitivo (chatbot) y el mantenimiento de los programas que lo componen”. El presupuesto oficial para su adquisición es de $ 9.522.211

En los fundamentos del Decreto “la Secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia considera que, de acuerdo a los avances tecnológicos de herramientas de software para el manejo de información en el ámbito municipal, tendientes a la atención administrativa de todos los trámites existentes, es necesario acompañar esos adelantos con la modernización de dichas herramientas que permitan mantener y mejorar la respuesta que todo ciudadano espera y se merece”

Además, se sostiene que “dicha actualización permitirá tener un contacto más fluido y dinámico con los ciudadanos a través de Internet y todas las herramientas que por medio de él pueden encontrarse”

LA OPINIÓN dialogó con la Secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo, y explicó que “el chatbot es una agente cognitivo que surge de pensar qué nos dejó el paso de la pandemia y qué podemos hacer para aprovechar y para mejorar los procesos municipales. Sabemos de la utilidad que tuvo la tecnología, Internet y ciertas herramientas, como whatsapp, que ha sido un canal de comunicación más fluido y que más respuestas ha dado a las necesidades en el caso de los ciudadanos durante la emergencia sanitaria”.

“En este caso -continuó- el chatbot es un software que a través de un menú de opciones brindará información y respuesta a determinadas preguntas o gestión de servicios. Por ejemplo, se va a poder preguntar sobre todos los programas municipales, las inscripciones, los plazos, cuando tenemos que sacar la basura, las becas y la inscripción para ellas, la agenda de todas las actividades vinculadas a la Municipalidad, cargar estacionamiento medido, cuando llega a una parada el colectivo, trámite de licencia de conducir y un número ilimitado de asuntos”.

“En todos los ámbitos se está evolucionando hacia estos agentes cognitivos, de hecho la Nación lanzó a Tina (ver aparte) y la idea es que el Municipio evolucione hacia un servicio “24/7” (atención las 24 horas, los 7 días de la semana)”, comentó la funcionaria.

Y en ese marco, destacó que “el vecino no tendrá que ir a la Municipalidad para consultar o llamar de 7 a 13 que es el horario en que trabajan las oficinas administrativas sino que podrá tener respuesta inmediata, incluso hacer algunos trámites en cualquier momento del día”.

Además, señaló que es una herramienta en permanente progreso de sus prestaciones porque “el software se contrata con inteligencia artificial, lo que permite que vaya aprendiendo a través de nuevas preguntas que la gente irá haciendo”.

“Esta posibilidad nos va a permitir estar cerca del ciudadano, mejorar la respuesta y sobre todo el contacto con él y una gestión más eficiente, disminuir los tiempos operativos y fundamentalmente le permitirá al vecino el acceso a la información”, dijo con satisfacción Gallardo.



LA HISTORIA

DEL CHATBOT

En abril de 2016 sucedió algo en Facebook que, en poco tiempo, generó un cambio radical en prácticamente todos los sectores de la comunicación en línea (el entorno móvil y de escritorio, el área de marketing y de servicios, el ámbito personal y corporativo, etc.): Messenger invitó a los desarrolladores a crear chatbots, algo desconocido para el 78 % de los usuarios adultos de internet en aquel entonces.

Al cabo de seis meses, se habían creado aproximadamente 30.000 bots de Messenger. Menos de un año más tarde, esa cifra había aumentado un 233 %, y alcanzó los 100.000 bots activos en la plataforma.

Un chatbot es un software que simula una conversación real con una persona, gracias a una interfaz que se construye con palabras clave y se basa en interacciones que se repiten entre usuarios y marcas en sitios web, mensajeros como WhatsApp o Telegram y apps.

Existe una amplia variedad de chatbots, desde los más sencillos que solo responden preguntas generales frecuentes hasta otros más sofisticados, que aprenden a medida que la gente interactúa con ellos. Es decir, pueden crearse por medio de una serie de reglas (del mismo modo que un árbol de decisiones) o con inteligencia artificial (IA).



LA NACIÓN

LANZÓ TINA

El presidente Alberto Fernández oficializó, el pasado miércoles, el lanzamiento de Tina, el primer asistente virtual desarrollado por el Estado nacional que ofrecerá respuestas las 24 horas de los 365 días del año.

En la ceremonia, la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, explicó que se trata de "una herramienta de inteligencia artificial que cuenta con la colaboración y el trabajo de la totalidad de los organismos del Estado nacional, y tiene como principal objetivo acercar soluciones digitales a la ciudadanía".

"Se trata del primer asistente virtual nacional en el mundo, ya que existen desarrollos en ciudades, pero no a nivel nacional como este que fue realizado por trabajadores y programadores del Estado pensando en cómo solucionar la vida de la gente", indicó.