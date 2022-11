SENSACIONES Y SENTIMIENTOS

TANGO Y BOLERO. UN SENDERO COMÚN



Por Hugo Borgna



Ya se ha dicho en otro artículo de las posibilidades del tango y de otros ritmos para animar una fiesta; estos son los más aconsejados por la invitación directa a la alegría y al movimiento.

No quiere decir eso que el tango no armonice ni que se halle fuera de lugar y, en el caso de la relación con el bolero hay conexiones firmes y sólidas. Se puede decir que son parientes cercanos.

Comparando las letras sobre temas comunes, se puede empezar con “Palomita blanca” cantada por Carlos Gardel. “Su ausencia esta congoja me dio, y a veces su recuerdo es un bien, que pronto se me ahoga en dolor y nada me consuela (…) Palomita blanca que pasas volando rumbo a la casita donde está mi amor, sos como una carta de recomendación (…) Si ves a la que adoro, dale alguna idea de lo amargo que es vivir sin ella, que es perder su amante calor”.

Con igual referencia, desde la tierra de los boleros llega esta “Vuela paloma”: “Si yo volara igual que una paloma, yo volaría en busca de tu amor (…) Vuela paloma blanca vuela, díselo tú que volveré, que ya no estará tan sola, que nunca más me marcharé”

El tema de la ausencia obligada que provoca la ruptura de parejas y corazones, también dice lo suyo. “Voy por la vereda tropical, la noche llena de quietud con su perfume de humedad (…) por qué se fue? Tú la dejaste ir, vereda tropical, hazla volver a mí”; así describía Gonzalo Curiel esta soledad forzada, que en tango también tuvo un modo de narrar el dolor, en “La vi llegar”, sentido tango de Troilo y Castillo: “…era mi mundo de ilusión, lo supo el corazón que aún recuerda siempre su extravío (…) la vi llegar, aurora que borró la nieve (…) y en ese desencanto brutal que me condena, la vi partir sin la palabra del adiós. La vi llegar y en la distancia se perdió”.

Un importante dilema moral se planteó por los años 50 ¿Seguir los dictados de la moral o avanzar con la pasión como emblema hacia adelante? En esto, tango y bolero dan su aporte para sufrir.

El mexicano Javier Solís cantó este intenso bolero: “Olvida aquél instante en que con tanto miedo, te dije temeroso que había que renunciar. Nuestro amor es tan grande, que es este amor prohibido nuestra felicidad (…) es mejor que sigamos hasta la misma muerte, es mejor que sigamos, que sigamos pecando, sin olvidarnos más”

Hacia debajo de las fronteras terrestres, nuestro “Pecado”, de Sucher y Bahr, contó así el lamento (a medias) de la historia “Yo no sé si este amor es pecado que tiene castigo, que es fatal a las leyes del hombre y de Dios, solo sé que me arrastra como un torbellino, que me arrastra y arrastra con ciega pasión (…) aunque sea pecado te quiero lo mismo y aunque todo me niegue el derecho, me aferro a este amor”.

Es cierto que este sendero de comunicación de géneros musicales es poco significante con las diferencias que hay entre ellos. Los tangos superan el simple dolor y le aportan la angustiante filosofía del que ha perdido la fe, el amor y la estima. El bolero, apoyado en penetrantes melodías, se apoya e instala decididamente en la exaltación del sentimiento.

Hubo en los 40 y 50 un vínculo muy fuerte entre los dos géneros; los tangos pasionales que mostraban el conflicto de la pareja desunida, mediante letras de bien trabajada poesía, eran cantados por los más sensibles boleristas, logrando acabadas versiones.

Hay más para decir de esa música felizmente lograda que unió a voces y músicos del sur del continente: tango y bolero se perciben mejor en el baile.

La cercanía de cuerpos acompañando el sentimiento –en el bolero- y la pasión por el baile -en lo que hace a precisión y estética del tango- terminan fusionándose en una armonía que se ha consagrado en el tiempo, dándole firmes pasos a la sensibilidad que supera al tiempo.