Enfoques urbanos

Las creaciones de Alcides Castagno



Por Sirley Húbeli Bertone





Con mucha emoción y alegría la noticia nos trae la aparición de los nuevos libros de un autor rafaelino, la noticia viene a confirmarnos lo que con tanto convencimiento siempre nos afirmaba el gran maestro que fue Mario Vecchioli.

Siempre trataba de animar y entusiasmar a todo aquel que tenía verdaderamente interés en escribir, en dedicarse a cultivar las letras.

Eso quería Mario Vecchioli y por suerte su anhelo fue cumplido, porque muchos fueron aconsejados si tenían inclinaciones por escribir lo hicieran, sobretodo poesía, el género que él cultivaba. La inclinación de Mario contenía muchas obras sugeridas por él, libros en este caso, se convirtieron en realidad y de ello puedo dar fe, porque con su dedicación casi todos mis libros se publicaron, por así aconsejarlo. Afortunadamente los consejos del gran Mario continúan.

Nos alegramos porque estos libros que acaba de legarnos Alcides Castagno también es fruto de lo que tanto predicaba don Mario, si fuese posible no desatender la inspiración y lograr que esa inspiración se convierta en libro.Esto que viene a entregarnos Alcides es producto de los consejos que sabía darnos el gran Mario.

Felices, emocionados, complacidos nos sentimos con esta valiosa entrega del espíritu de Alcides, ello es producto del sentimiento y también obedeciendo lo que el gran Mario nos dejó a todos, atendiendo el don valioso y quizás el más perecedero de un espíritu.

Razones de salud provocados por un poco de artrosis no me permitieron estar en la presentación de este legado de las letras de Alcides.