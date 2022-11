Ya están los finalistas en los torneos de la FOSH

Con la disputa de la última fecha de la fase final en los torneos de la Región Rafaela, este fin de semana se definieron todos los finalistas de los torneos de la misma organizados por la Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped.

El domingo por la mañana se jugó en San Francisco la A1. Con antelación, CRAR ya estaba clasificado para la instancia definitoria del 20 de noviembre, pero debía conocerse su rival. El mismo será entonces 9 de Julio de Rafaela, que derrotó a su homónimo de Morteros por 1 a 0 con gol de Aldana Guzmán.

En el otro partido, CRAR cerró con puntaje ideal al derrotar por 3 a 1 a Charabones con goles de Guadalupe Vannay, Guillermina Astudillo y Pierina Stucky. Charabones quedó tercero y cuarto 9 de Julio (M). El equipo morterense jugará la final de la Copa de Plata ante Juventud de Humboldt.

En cuanto a la A2 la actividad tuvo desarrollo en el sintético de CRAR. En primer turno, CRAR B le ganó por 1 a 0 a La Cañada con gol de Martina Acosta, que desvió con lo justo un remate de Agostina Pizzi luego de un corto, y aseguró su pasaje al totalizar 6 puntos en la mini-tabla.

Luego, Sportivo Norte culminó esta fase con pleno de triunfos al imponerse por 2 a 1 a Bella Italia, con goles de Cecilia Espíndola y Daiana Trulli. Para Bella Italia descontó Loreley Yori. Cabe mencionar que Bella Italia fue tercero y La Cañada cuarto.

El domingo también hubo partidos semifinales del torneo de Intermedia CRAR, que tendrá cinco categorías jugando finales el 20 de noviembre (las demás son Sub 14, Sub 16, primera A1 y primera A2) en la A1 le ganó por 5 a 0 a 9 de Julio de Morteros en San Francisco, con goles de Julieta Ruatta -2-, Maitena Zanabria, Agostina Acosta y Pierina Stucky. Su rival será el ganador del partido entre Juventud y Sarmiento de Humboldt.

En A2, Bella Italia le ganó por 3 a 0 a Sportivo Norte en Rafaela con goles de Daiana Vivas, Antonela Nuñez y Solana Valdez. El rival en la final será el ganador entre San Guillermo y Sportivo Suardi, que se jugará el venidero fin de semana.



EN SUB 16 TAMBIEN JUGARÁN CRAR Y 9 DE JULIO

CRAR y 9 de Julio se clasificaron el sábado en Humboldt para la final del torneo de la categoría Sub 16. Los equipos rafaelinos dejaron en el camino al anfitrión Sarmiento y Charabones de San Francisco, respectivamente.

CRAR empató los dos partidos, el primero 1 a 1 con gol de Maitena Dubas y el segundo 2 a 2, tantos de la misma Maitena Dubas y Emilia Audisio, pero luego se impuso por penales australianos.

Por su parte, las julienses cayeron en el primer partido 1 a 0 y luego se impusieron en el segundo por 2 a 0 para abrochar la clasificación. Los tantos fueron de Margarita Aversa y Morena Breckes.



JUEGAN LEONAS Y LEONES

Las Leonas y Los Leones, los combinados argentinos de hockey sobre césped de mujeres y varones, respectivamente, enfrentarán hoy a los seleccionados de Alemania, en sendos encuentros de la fase regular de la FIH Pro League de la disciplina que se lleva a cabo en Mendoza. Los partidos se desarrollarán en el estadio Godoy Cruz.

A las 19.10 arrancarán Las Leonas ante el representativo germano, mientras que a las 21.40 saldrán a la cancha el seleccionado masculino. primera hora, las chicas albicelestes, que reúnen 2 victorias en igual cantidad de presentaciones (4-2 a Alemania; 1-0 a Bélgica) buscarán sostener la racha positiva, luego de haberse clasificado campeonas durante la pasada edición del torneo.

Posteriormente será el turno de Los Leones, que perdieron en la tanda de penales (3-4) ante el conjunto alemán (empataron 3-3 en el período reglamentario), y luego superaron a la formación belga, por 2-1, el domingo pasado.