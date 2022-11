Ferro dio un paso clave ganando en Sunchales

Por la cuarta fecha del Torneo Regional Amateur, Ferro dio un paso clave en la búsqueda de la clasificación al derrotar este domingo por 2 a 0 en Sunchales a Libertad, al que además eliminó del torneo. Con los goles de Federico Malano y Yoel Hollman, el elenco dirigido por Oscar Born sigue compartiendo la punta de la Zona 5 con Quilmes, y ambos le sacaron 5 puntos a Sportivo Norte con 6 en juego.

Ferro golpeó en los momentos claves y saborea el pasaje a la próxima instancia. Al cabo del primer tiempo, Federico Malano marcó el 1 – 0 luego de un rebote de Ruffini que le había tapado un remate a Quiroz. Antes el Cañonero tuvo en los pies de Fernández su situación más clara, pero el arquero Grosso le ganó el mano a mano.

Ya en el complemento, a los 10’ Hollman escapó solo en velocidad y definió mano a mano ante Ruffini para establecer el 2 – 0. Luego Libertad fue en busca del descuento pero no encontró los caminos y no logró generar peligro.

En el estadio Plácido Tita dirigió Franco Ceballos y así formaron:

Libertad: Ruffini; Grabenvarter (Correa), Rafael, Hansen, De Marco (Bravo); Lehmann (Paredes), Visetti (Saavedra), Gongora, Fernandez; Muñoz (Toldo) y Tejeda. Suplentes: Unrein y Ocaño. DT: J. Garello.

Ferro: Grosso; Ibañez, Aragoni, Zbrun, Andrada (Riberi); Hollman, Barolo, Zilli (Velazquez), Quiroz (Valsagna), Malano (Eñiguez) y Romero (Volken). Suplentes: Wasinger y Murua. DT: O. Born.

Goles: 45’ Malano y 55’ Holman (F).



POSICIONES Y PRÓXIMA FECHA

Quilmes y Ferrocarril del Estado reúnen 9 puntos; Sportivo 4; Libertad 1. El venidero fin de semana jugarán Sportivo vs. Libertad y Ferro vs. Quilmes.