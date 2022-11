9 de Julio y Ben Hur repitieron el 0 a 0 de la primera rueda

Y como pasó el 16 de octubre, el 0 a 0 fue la chapa final de 9 de Julio y Ben Hur. Esta vez en el Germán Soltermam, en un partido apenas discreto, con un poco más de situaciones de gol, pero que ya ingresando en terreno de definición de clasificados, dejó aún más preocupado al León y más aliviado al Lobo.

En el primer tiempo pasó realmente muy poco ante los arcos. Si bien arrancaron con muchas ganas y teniendo la visita una oportunidad por intermedio de Castellano que no llegó a conectar en segunda instancia de una pelota parada, y el local la respuesta con una gran intervención de Astrada ante un remate cruzado de Ibáñez, todo después se fue diluyendo. En esta ocasión Werlen ideó un equipo con varios jugadores de buen pie, con la vuelta de Ruiz Diaz y manteniendo a Laena y Larrea, pero casi no pesaron.

Barbero, por su parte, confió desde el minuto inicial en Bianciotti, pero no pudo ser abastecido correctamente más allá de su permanente generosidad para pelear todas las pelotas.

La más clara fue a los 42 y para el local. Centro de Sebastián Acuña al corazón del área donde ganó con comodidad Larrea, y su cabezazo se fue al lado del palo izquierdo de Astrada.

En el segundo tiempo no se modificó demasiado el panorama. Hubo una acción que dejó dudas con un posible penal por mano de Cepeda ante un remate de Ibáñez por el lado de los rojiblancos. Lo que siempre se repetía es el apellido Ibáñez, casi la única vía de generación de peligro por su potencia en los últimos metros. De todos modos, Astrada le ganó todos los duelos, ya que en la segunda mitad también resolvió a su favor un mano a mano cuando le había ganado el delantero en velocidad a Cepeda.

Por el lado de la BH, la única de peligro del complemento la tuvo Leandro Sola entrando con pelota dominada por el medio del área, pero su derechazo encontró una buena respuesta de Gómez.

Hubo varios cambios, pero no gravitaron demasiado en pos de revertir el panorama. Así llegó el 0 a 0 que le quedó bien al trámite.



9 DE JULIO 0 - BEN HUR 0

Estadio: Germán Soltermam.

Árbitro: Enzo Silvestre (Santa Fe).

9 de Julio: Joaquín Gómez; Matías Loboa, Facundo Centurión, Andrés Velazco y Sebastián Acuña; Maximiliano Martinez, Maximiliano Aguilar, Leandro Larrea y Augusto Laena (65' Agustín Sequeira); Wilson Ruiz Diaz (74' Martín Sterren); Maximiliano Ibáñez (82' Gastón Monserrat). Sup: Segundo Cejas, Agustín Vera, Elvis Hernández, Brian Peralta. DT: M. Werlen.

Ben Hur: Matías Astrada; Gustavo Mathier, Genaro Cepeda, Nicolás Besaccia y Ramiro Contrera; Joaquín Castellano, Leandro Sola, Juan Bessone (81' Joel Sacks) y Diego López (62' Luciano Pogonza); Germán Mayenfisch (84' Brian Parada); Agustín Bianciotti (62' Alejandro Reyna). Sup: Gonzalo González, Ezequiel Kinderknecht, Luciano Kummer. DT: M. Barbero.

No hubo goles.



GANÓ JUVENTUD

En el otro partido de la Zona 6, Juventud de Esperanza venció como visitante a Santa Clara F.C. por 3 a 0. De tal modo las posiciones quedaron así: Ben Hur 8 puntos; Juventud 7; 9 de Julio 6 y Santa Clara 0.

En la quinta fecha jugarán: Ben Hur vs. Santa Clara F.C. y Juventud vs. 9 de Julio.

Cabe acotar que previamente la BH se enfocará en el partido de la Copa Castellanos de Liga Rafaelina, a jugarse el miércoles ante Argentino Quilmes, en duelo de los campeones Absoluto y de la Copa Centenario.